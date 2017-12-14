Türkiye Badminton Federasyonunun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Milli Takım Kampı Ankara’da 13-16 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi Spor Salonunda yapılacak olan Uluslararası Gençler Badminton Turnuvasına Milli Takım Sporcusu Mehmet Ali Güccük, Abdul Samet Kezer, Muhammet Yasin Yiğit, Özgür Koray Bayram, Neslihan Karsavuran, Mehmet Tekel, Serkan Bayram, Ömer Atılmış, Merve Akarsu ve Betül Başkan ile antrenörler Merve Aslan ve Nazım Denizhan davet edildi.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, milli takıma davet edilen sporcu ve antrenörlerle bir araya gelerek, mutluluklarını paylaştı. Fındıklı, badmintondaki özverili çalışmaların meyvelerini verdiğini ifade ederek, “Badminton Milli Takımımıza ilimizden 10 sporcumuzun ve 2 antrenörümüzün davet edilmesi bizleri oldukça memnun etti ve onurlandırdı. Kuşkusuz bu başarıda önce sporcularımız disiplinli ve azimli çalışması en önemli etkendir. Bir başka etken ise Antrenörümüz Nazım Denizhan’ın özverili ve verimli antrenmanları bir başka etkendir. Hem sporcumuzu hem de antrenörümüzü tebrik ediyor, Milli Takım’da da yeni başarılar elde etmelerini temenni ediyorum” diye konuştu. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Badminton Antrenörü Nazım Denizhan ise Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı’ya kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, “İlimizde badminton branşının bu seviyelere gelmesinde en büyük desteği olan İl Müdürümüz Mustafa Sadi Fındıklı’dır. Müdürümüz sağ olsun bize yıllarca her türlü desteği verdi. Gerek Tesis, gerek antrenman için malzeme gerekse de müsabakalara giderken sağladığı kolaylıklar sayesinde sporcularımız milli takım düzeyine gelerek bu seviyelere ulaştılar” dedi.

HABER MERKEZİ