Malatya Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Sadi Fındıklı, bağlı oldukları bakanlıkları bünyesinde olan tesislerle ilgili değerlendirme yaparak bugüne kadar tamamlanmış projeler hakkında bilgiler verdi. İl Müdürü Sadi Fındıklı, inşaatı devam eden Doğanşehir Spor Salonu ve proje aşamasında olan Pütürge Spor Salonu ile birlikte Malatya genelinde spor salonu olmayan ilçe kalmayacağını ifade etti. Geçtiğimiz son 10 yılda Malatya’da en büyük yatırım yapılan alanlardan birisi olan spor tesisleri hizmete girmeye başlıyor. Yaklaşık 160 milyon lira harcanan spor projeleri hakkında bilgi veren Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı, inşaatı devam eden tesislerin yapımında sona gelindiğini, biten tesisleri kullanıma açtıklarını söyledi.

“MİLLETVEKİLLERİMİZİN EMEĞİ ÇOK”

Gerçekleştirilen tesislerin bitirilmesiyle ilgili Malatya milletvekillerinin de ciddi desteğini aldıklarını ifade eden Fındıklı, “Tecde Spor Salonu, Yakınca Spor Salonu, Battalgazi Spor Salonu, Şeker Spor Salonu(3500 kişilik), Atatürk Kapalı Spor Salonu (yenileme), Çok Katlı Yeşiltepe Spor Salonu ve Şeker Spor Kompleksi faal olarak sporcularımıza hizmet veriyor. Ayrıca Akçadağ, Darende, Arapgir ve Arapgir Meslek Yüksek Okulunda tamamlamış olduğumuz salonlarda sporcularımızın hizmetine sunuldu. İnşaatı süren Doğanşehir Spor Salonu ve proje aşamasında olan Pütürge Spor Salonu tamamlandıktan sonra il genelinde toplam 10 spor salonumuzu ilimize kazandıracağız. Yine Malatya Gençlik Merkezimiz tamamlandı. Yeni hizmet binamızın inşaatı Şeker arazisi üzerinde devam ediyor. Orada antrenman salonlarımız olacak. Olimpik yüzme havuzumuzun inşaatı devam ediyor. Malatya Stadımızın inşaatı tamamlandı. Yine o bölgede atletizm pistimiz kullanımda. Bu güne kadar Malatya’ya 15 futbol sahası kazandırdık. Yeşiltepe 1-2-3 nolu, Yeşiltepe Ampute, Konak, Yeşilyurt, Yazıhan, Doğanyol, Pütürge, Arapgir, Akçadağ-Ören, Darende, Balaban, Doğanşehir futbol sahaları şuan kullanımda. Arguvan ilçe futbol sahası ihale edildi.” diye bilgiler verdi.

Bu yıl bünyelerindeki sporcuların ve takımların ulusal çapta başarılar elde ettiğini belirten Fındıklı, “Uzun mesafe yüzme yarışında Metehan Altıntop Türkiye birincisi, karatede Fatma Uygur Türkiye birincisi, Badminton Analig Takımı Türkiye birincisi, Jimnastik takımı Analig Türkiye üçüncüsü oldu. Ayrıca Malatya Gençlik Merkezimizden İbrahim kardeşimiz Gençlik Merkezleri arası Türk Halk Müziği Ses Yarışmasında Türkiye birincisi oldu” diye konuştu.







ÖMER ALİ DELİBAŞ