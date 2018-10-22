Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 16°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
97060
ALTIN
222.189
DOLAR
5.6281
STERLİN
7.3696
EURO
6.4975

10 puanlık kavga!

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor, deplasmanda kendisi gibi 10 puanla şampiyonluk mücadelesi veren Dersimspor ile karşılaştı. 2 – 0 geriye düşen turuncu yeşilli temsilcimiz 89.dakikada farkı 1’e indirdi. Aynı dakikada Dersimspor kalecisi kırmızı kart görünce hakem maçı uzatmandan bitirdi. Ev sahibi takım oyuncuları maçın ardından taraftarlarıyla birlikte Yeşilyurt’lu oyunculara saldırdı.

10 puanlık kavga!

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor, deplasmanda kendisi gibi 10 puanla şampiyonluk mücadelesi veren Dersimspor ile karşılaştı. 2 – 0 geriye düşen turuncu yeşilli temsilcimiz 89.dakikada farkı 1’e indirdi. Aynı dakikada Dersimspor kalecisi kırmızı kart görünce hakem maçı uzatmandan bitirdi. Ev sahibi takım oyuncuları maçın ardından taraftarlarıyla birlikte Yeşilyurt’lu oyunculara saldırdı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 11:08
10 puanlık kavga!

BAL’da 5. haftaya 10 puanla giren Dersimspor ile Yeşilyurt Belediyespor, Tunceli Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldi. Yeşilyurt Belediyespor’da kart cezalısı Mehmet Güler forma giyemezken, karşılaşmayı Mardin Bölgesi’nden Orhan Karaboğa, İbrahim Aksoy, Mehmet Sıraç hakem üçlüsü yönetti.

MAÇ SONU SOYUNMA ODASINDA KALDILAR

Maçın ilk ve ikinci yarısında bulduğu gollerle 2 – 0 öne geçen Dersimspor karşısında istediği oyunu bir türlü sergileyemeyen Yeşilyurt Belediyespor, 88. Dakikada Cemre ile farkı bire indirdi. Bu golden sonra Cemre’ye saldıran ev sahibi takımın kalecisi Ali Karadeniz, kırmızı kartla oyun dışı kaldı, her iki takım oyuncuları arasında arbede çıktı. Oyuncu değişikliği hakkı biten Dersim’de kaleye forvet oyuncusu geçti. Karşılaşmaya uzatma dakikaları eklemesi beklenen hakem Orhan Karaboğa maçı direkt bitirerek, soyunma odasına gitti.

MURAT AVCU HASTANELİK OLDU

O dakikadan sonra olaylar büyürken, Dersimliler Yeşilyurt Belediyespor’lu futbolculara saldırdı, savunma oyuncusu Murat Avcu, hastaneye kaldırıldı, darp raporu aldı. Hakem raporuna göre 2 – 1 biten maçın ardından soyunma odasında mahsur kalan Yeşilyurt Belediyespor kafilesi, saatler sonra geniş güvenlik önlemleri altında şehrin dışına kadar asker ve polis eşliğinde getirildi. Geçtiğimiz yıllarda da Dersim ile deplasmanda oynanan müsabakalarda benzer olaylar yaşanmış, ev sahibi komik cezalarla yoluna devam etmişti. Bu sezon ilk mağlubiyetini alan Yeşilyurt Belediyespor, 6. sıraya geriledi, liderle arasındaki fark 5 puana çıktı. 

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Bölgesel Amatör Lig 2. GrupYeşilyurt BelediyesporDersimspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsmail Kartal: “Kazanacağımız belliydi”
İsmail Kartal: “Kazanacağımız belliydi”
Penaltı VAR, galibiyet YOK!
Penaltı VAR, galibiyet YOK!
Spor Kurulu Malatya’da toplandı
Spor Kurulu Malatya’da toplandı
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim