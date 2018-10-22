10 puanlık kavga!

BAL’da 5. haftaya 10 puanla giren Dersimspor ile Yeşilyurt Belediyespor, Tunceli Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldi. Yeşilyurt Belediyespor’da kart cezalısı Mehmet Güler forma giyemezken, karşılaşmayı Mardin Bölgesi’nden Orhan Karaboğa, İbrahim Aksoy, Mehmet Sıraç hakem üçlüsü yönetti.

MAÇ SONU SOYUNMA ODASINDA KALDILAR

Maçın ilk ve ikinci yarısında bulduğu gollerle 2 – 0 öne geçen Dersimspor karşısında istediği oyunu bir türlü sergileyemeyen Yeşilyurt Belediyespor, 88. Dakikada Cemre ile farkı bire indirdi. Bu golden sonra Cemre’ye saldıran ev sahibi takımın kalecisi Ali Karadeniz, kırmızı kartla oyun dışı kaldı, her iki takım oyuncuları arasında arbede çıktı. Oyuncu değişikliği hakkı biten Dersim’de kaleye forvet oyuncusu geçti. Karşılaşmaya uzatma dakikaları eklemesi beklenen hakem Orhan Karaboğa maçı direkt bitirerek, soyunma odasına gitti.

MURAT AVCU HASTANELİK OLDU

O dakikadan sonra olaylar büyürken, Dersimliler Yeşilyurt Belediyespor’lu futbolculara saldırdı, savunma oyuncusu Murat Avcu, hastaneye kaldırıldı, darp raporu aldı. Hakem raporuna göre 2 – 1 biten maçın ardından soyunma odasında mahsur kalan Yeşilyurt Belediyespor kafilesi, saatler sonra geniş güvenlik önlemleri altında şehrin dışına kadar asker ve polis eşliğinde getirildi. Geçtiğimiz yıllarda da Dersim ile deplasmanda oynanan müsabakalarda benzer olaylar yaşanmış, ev sahibi komik cezalarla yoluna devam etmişti. Bu sezon ilk mağlubiyetini alan Yeşilyurt Belediyespor, 6. sıraya geriledi, liderle arasındaki fark 5 puana çıktı.