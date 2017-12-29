Sezon başında kadrosuna kattığı bazı yabancı oyunculardan beklediği verimi alamayan Yeni Malatyaspor, şimdi de devre arası transferi gerçekleştirebilmek için yabancı oyuncu gönderip kontenjan açmak istiyor. Bunun için Dia, Sadio, Barazite ve Farnolle’yi gözden çıkaran kulüp, bir diğer yandan da bu dosyaları en az zararla kapatmayı hedefliyor. Yabancı oyuncuların hepsiyle aylık garanti ücretle anlaşan sarı kırmızılı kulüp, en büyük maddi sorunu ise Barazite’de yaşayacağa benziyor.

1 MİLYON AVROLUK FİYASKO!

Hollanda’nın Utrecht takımından transfer ettiği Hollandalı orta saha oyuncusu Nacer Barazite ile 1,5 yıl daha mukavelesi bulunan kulüp, sezon başı büyük umutlarla aldığı Hollandalı oyuncusu Nacer Barazite ile yollarını ayırıyor. Tecrübeli futbolcuya kendisine takım bulmasını söyleyen sarı kırmızılı kulübün bu futbolcunun yerine yine Avrupa’dan bir ismi transfer etmeyi planladığı belirtiliyor. Yeni Malatyaspor formasıyla ligin ilk yarısında toplam 12 resmi müsabakaya çıkan Nacer Barazite, bu maçlarda 1 gol kaydetti. Şu ana kadar istenileni veremeyen 10 numaraya, yaklaşık 500 bin avro ödeme yapan Yeni Malatyaspor, Barazite’nin devam etmesi halinde sözleşme gereği ikinci yarı da 500 bin avro ödeyecek.

Saha içinde verim alamadığı Barazite’ye gelen teklifleri değerlendirip en azından ikinci yarı boşu boşuna ödeme yapmak istemeyen Yeni Malatyaspor yönetimi, zararın neresinden dönülürse kardır mantığıyla hareket ederek, Hollandalı’yı en az zararla göndermeye çalışacak.

FATİH AVCI