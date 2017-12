Yeni Malatyaspor’da forvet arkasında oyun kurucu olarak görev yapan Nacer Barazite, Nurettin Soykan Tesisleri’nde açıklamalarda bulundu. Taraftarın kendisinden gol ve asist beklediğinin farkında olduğunu kaydeden Barazite, “Futbol bir takım oyunu, eğer şans gelirse güzel şeyler yapabileceğimi söyleyebilirim.” İfadelerini kullandı.

“SERT FUTBOL VAR”

Türkiye’de futbolun çok açık seçik oynandığını belirten Nacer Barazite,“Futbolda iyi oynarsanız varsınız, kötü oynarsanız yoksunuzdur. İyi performans sergilemezseniz yok olursunuz. Ben sadece işime odaklanıyorum. İşimi iyi yaparak takımıma faydalı olmak istiyorum. Sahada olduğum dakikalar içerisinde iyi oynamaya çalışıyorum, iyi oynadığımı da düşünüyorum. Performans anlamında benden beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum. Yeni Malatyaspor camiası benden goller ve asistler bekliyor. Ama futbol bir takım oyunudur. Takımım için üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum. Benim geldiğim yerde çok teknik ve taktiğe dayalı futbol vardı. Türkiye’de her şey çok direk ve çok açık, hem ofansif hem defansif futbol sert oynanıyor. İlerleyen maçlarda eğer forma şansı gelirse Yeni Malatyaspor için güzel şeyler yapabileceğimi söyleyebilirim. Her an kendimi forma giyebilmek için hazır tutuyorum ve sadece sergileyeceğim futbola odaklanıyorum.” şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ