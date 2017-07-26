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10 numara izledi

Yeni Malatyaspor’da yeni transfer Barazite, Boluspor ile oynanan maçı tribünden izledi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:38
10 numara izledi

  Yeni Malatyaspor’un Hollanda 1. Lig takımı Utrecht’ten kadrosuna kattığı Nace Barazite, takımının Boluspor ile oynadığı hazırlık maçını tribünden izledi. Süper Lig’in yeni takımı Evkur Yeni Malatyaspor’a imza atan Barazite, yeni takımının hazırlık maçını izledi. Faslı asıllı Müslüman oyuncuya maçı izleyenler büyük ilgi gösterirken, başarılı 10 numara bu ilgiyi karşılıksız bırakmadı. Yeni Malatyasporlu taraftarların tezahüratına el sallayarak cevap veren Barazite, maçın öncesi ve devre arasında soyunma odasına inerek arkadaşlarıyla birlikte Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın verdiği taktikleri dinledi.

İHA
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