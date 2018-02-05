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“10 KİŞİ ÇOK ZORLANDIK”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalyaspor mağlubiyetinin ardından basın toplantısında "Hakemler hakkında bir görüşünüz olacak mı?" sorusuna, “Hakemler hakkında yorum yapmasam daha iyi olur. O nedenle hiç gerek, yoksa yanlış bir şey söyleyebilirim” cevabını verdi.

“10 KİŞİ ÇOK ZORLANDIK”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalyaspor mağlubiyetinin ardından basın toplantısında "Hakemler hakkında bir görüşünüz olacak mı?" sorusuna, “Hakemler hakkında yorum yapmasam daha iyi olur. O nedenle hiç gerek, yoksa yanlış bir şey söyleyebilirim” cevabını verdi.

busabahmalatya
busabahmalatya
05 Şubat 2018 Pazartesi 12:10
“10 KİŞİ ÇOK ZORLANDIK”

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Yeni Malatyaspor, 51. dakikadan itibaren 10 kişi kaldığı maçta, deplasmanda Antalyaspor’a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut, hiç istemedikleri bir sonuçla sahadan ayrıldıklarını söyledi. Maça iyi başlamadıklarını, hızlı kullanılan bir taç atışında disiplinsizlikleri nedeniyle rakibin bir penaltı kazandığını hatırlatan Bulut, “Pozisyon almada geç kaldık ve penaltı oldu. Penaltıyla geriye düştük. İkinci yarının sonuna doğru beraberliği yakaladık. Soyunma odasına istediğimiz gibi gittik” dedi. İkinci yarıda gördükleri bir kırmızı kartla eksik kaldıklarını ve tüm oyun düşüncelerinin değiştiğini dile getiren Erol Bulut, “Taktik ve sistemiz değişti. Yediğimiz ikinci golden sonra 2-2’yi bulamadık. 10 kişi çok zorlandık. Hücum anlamında istediklerimizi yapamadık. Bu maçı unutup önümüzdeki Kasımpaşa maçına hazırlanacağız. Hatalarımızdan ders alacağız.” diye konuştu.busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 05.02.2018 12:22
Anahtar Kelimeler:
AntalyasporYeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut
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