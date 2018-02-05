“10 KİŞİ ÇOK ZORLANDIK”

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Yeni Malatyaspor, 51. dakikadan itibaren 10 kişi kaldığı maçta, deplasmanda Antalyaspor’a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut, hiç istemedikleri bir sonuçla sahadan ayrıldıklarını söyledi. Maça iyi başlamadıklarını, hızlı kullanılan bir taç atışında disiplinsizlikleri nedeniyle rakibin bir penaltı kazandığını hatırlatan Bulut, “Pozisyon almada geç kaldık ve penaltı oldu. Penaltıyla geriye düştük. İkinci yarının sonuna doğru beraberliği yakaladık. Soyunma odasına istediğimiz gibi gittik” dedi. İkinci yarıda gördükleri bir kırmızı kartla eksik kaldıklarını ve tüm oyun düşüncelerinin değiştiğini dile getiren Erol Bulut, “Taktik ve sistemiz değişti. Yediğimiz ikinci golden sonra 2-2’yi bulamadık. 10 kişi çok zorlandık. Hücum anlamında istediklerimizi yapamadık. Bu maçı unutup önümüzdeki Kasımpaşa maçına hazırlanacağız. Hatalarımızdan ders alacağız.” diye konuştu.busabahmalatya.com