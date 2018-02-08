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10 KİŞİ BIRAKTI 10 BİN AVRO CEZA ALDI!

Antalyaspor maçında alınan 3 – 1’lik mağlubiyetin faturası Issam Chabeke’e çıktı. Her şey yolunda giderken takımını 10 kişi bırakan Faslı oyuncuya 10 bin avro para cezası verildi.

10 KİŞİ BIRAKTI 10 BİN AVRO CEZA ALDI!

Antalyaspor maçında alınan 3 – 1’lik mağlubiyetin faturası Issam Chabeke’e çıktı. Her şey yolunda giderken takımını 10 kişi bırakan Faslı oyuncuya 10 bin avro para cezası verildi.

busabahh
busabahh
08 Şubat 2018 Perşembe 13:01
10 KİŞİ BIRAKTI 10 BİN AVRO CEZA ALDI!

Yeni Malatyaspor yönetimi Faslı Issam Chabeke’e gördüğü kırmızı kartın faturasını kesti. Antalya deplasmanından takımını 10 kişi bırakarak, sarı kırmızılı ekibin 40 dakika sahada eksik kalmasına ve oyunun tüm dengeleriyle birlikte değişmesine neden olan Chabeke 10 bin avro para cezasına çarptırıldı. Oyuncuyu kulüp binasına çağıran ve kararı tebliğ eden yönetim, Türk Lirasıyla 46.500 lira para cezası verdi. Faslı oyuncunun hak edişlerinden kesilecek para kulüp tarihinin de en ağır cezası olarak kayıtlara geçti. Erol Bulut ve Sportif Direktör Ali Ravcı’nın onayını aldıktan sonra kamuoyundaki tepkileri de göz önünde bulunduran yönetimin bu yönde bir karar verdiği öğrenildi.

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
AntalyasporIssam ChabekeMalatyaMalatya Haberleri
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