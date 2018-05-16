1 yıl sonra aynı yerde!

Önceki akşam Akhisarspor’un deplasmanda Kayserispor’u 2-1 yenerek ligde kalmayı garantilemesiyle Başkent temsilcisi ligin bitimine bir hafta kala küme düştü. Buz’un teknik direktör olarak görev yaptığı Yeni Malatyaspor’un 14 Mayıs 2017 tarihinde evinde oynadığı Boluspor ile 1-1 berabere kalarak Süper Lige yükseldiği maçın yıl dönümünde yeni takımıyla takımı ile küme düşmesi ise manidar karşılandı. İrfan Buz sezon içerisinde kendisiyle yapılan bir röportajda küme düşecek takımlar arasında ise Yeni Malatyaspor’un ismini sarf etmiş, başında bulunduğu Osmanlıspor’un ligde kalacağına inandığını söylemişti.

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