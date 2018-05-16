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1 yıl sonra aynı yerde!

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nda küme düşen son takım Yeni Malatyaspor’un eski teknik direktörü İrfan Buz’un yönetimindeki Osmanlıspor oldu.

1 yıl sonra aynı yerde!

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nda küme düşen son takım Yeni Malatyaspor’un eski teknik direktörü İrfan Buz’un yönetimindeki Osmanlıspor oldu.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 13:53
1 yıl sonra aynı yerde!

Önceki akşam Akhisarspor’un deplasmanda Kayserispor’u 2-1 yenerek ligde kalmayı garantilemesiyle Başkent temsilcisi ligin bitimine bir hafta kala küme düştü. Buz’un teknik direktör olarak görev yaptığı Yeni Malatyaspor’un 14 Mayıs 2017 tarihinde evinde oynadığı Boluspor ile 1-1 berabere kalarak Süper Lige yükseldiği maçın yıl dönümünde yeni takımıyla takımı ile küme düşmesi ise manidar karşılandı. İrfan Buz sezon içerisinde kendisiyle yapılan bir röportajda küme düşecek takımlar arasında ise Yeni Malatyaspor’un ismini sarf etmiş, başında bulunduğu Osmanlıspor’un ligde kalacağına inandığını söylemişti.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
YENİMALATYASPORIrfan BuzOsmanlıspor
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