1 Puanı Son Dakikada Kurtardı

U21 Süper Lig'de bitime 3 hafta kala deplasmanda Göztepe ile karşılaşan E.Yeni Malatyaspor, rakibin 89. dakikada attığı gole 90. dakikada cevap vererek müsabakadan 1 puan çıkarmasını bildi.

Gümüldür Sahasında oynanan maça etkili başlayan Malatya ekibi, bulduğu pozisyonları değerlendirmeyince ilk yarı 0-0 sonuçlandı. İkinci yarıda da etkili olan taraf konuk E.Yeni Malatyaspor’du ancak 89. dakikada rakip takım oyuncusu Serkan Bakan’ın önce direğe vurup, sonra kale alanı içerisinde düşen şutuna yardımcı hakem gol kararı verince ev sahibi takım Göztepe 1-0 öne geçti.

E.Yeni Malatyaspor’un bu gole cevabı gecikmedi. Yediği golün şokunu üzerinden çabuk atan E.Yeni Malatyaspor, 90. dakikada son haftaların forma golcüsü Burak Kavlak ile golü bularak maça denge getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve takımlar sahadan 1’er puanla ayrıldı.

"HAK ETTİĞİMİZ 3 PUANI ALAMADIK"

Evkur Yeni Malatyaspor Alt Yapı koordinatörü Levent Doğandemir maç sonrası yaptığı açıklamada, "Gerçekten oyuncularımız iyi futbol oynadı. Beni burada en çok üzen taraf hak ettiğimiz 3 puanı alamamak oldu. Hakemin verdiği gol kararı bence yanlıştı. Ancak buna rağmen son dakikaya kadar oyunu bırakmadık ve 1 puan aldık. Oyuncularımın ayaklarına sağlık diyorum” diye konuştu.