1 Puan Küçümsenmemeli

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Akhisarspor ile 0-0 berabere kalan Yeni Malatyaspor, 7 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00’de karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarına yarın başlayacak. Sarı-kırmızılı kulübün sportif direktörü Ali Ravcı yaptığı açıklamada Akhisarspor karşısında aldıkları 1 puanın önemine vurgu yaptı.

“SAVUNMA GÜVENLİĞİNİ KORUDULAR”

Ligde kalma mücadelesi veren Akhisarspor karşısında maça hızlı başladıklarını kaydeden Ravcı, “Karşılaşmaya istekli başlayan taraf bizdik. Aytaç ve Khalid ile ilk dakikalarda net fırsatlar yakaladık. Havanın sıcak olması her iki takımın oyuncularının performansını olumsuz yönde etkiledi. Girdiğimiz gol pozisyonlarını sonuca yansıtamadık. Oyunun ikinci yarısında gerekli müdahaleleri yapmamıza rağmen bir türlü istediğimiz golü bulamadık. Rakibin bizden daha çok puana ihtiyacı vardı. Savunma güvenliğini maçın başından sonuna kadar korumaya çalıştılar. Hata yaptılar ama şans onlardan yanaydı. Kendi sahasında seyircisi önünde 3 puanı kazanmayı isteyen ve koşan bir Yeni Malatyaspor vardı. Ama olmadı. Gol yemeden sahadan 1 puanla ayrıldık. Bana göre alınan 1 puan azımsanmayacak şekilde son haftalara daha rahat girmemizi sağladı. Şimdi önümüzde iki önemli deplasman maçı var. Bu karşılaşmalara iyi konsantre olmamız gerekiyor. Futbolcularımız ve teknik heyet verilen 2 günlük aranın ardından Göztepe maçı hazırlıklarına Çarşamba günü başlayacak. Hafta boyunca yüksek tempoda sürdürüp puan ya da puanlar almak için İzmir’e gideceğiz.” Diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi