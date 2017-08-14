Yeni Malatyaspor U21 takımı 2017 – 2018 sezonunu kendi sahasında 1 puanla açtı. U21 Süper Ligi’nin ilk haftasında Osmanlıspor ile Orduzu Pınarbaşı’nda karşılaşan sarı kırmızılılar oldukça sıcak bir havada oynanan müsabakada üstünlüğünü koruyamadı. Dün saat 10.00’da oynanan maça Yeni Malatyaspor Kalede Abdulsamet Damlu, savunmada Emre Akçebe Talha Cellat, Mehmet Zincirkıran, Eyüp Uçar, orta sahada Fatih Gürden, Taylan Ökke, Furkan Pekşen, Ferhat Canlı, Burak Kavlak, forvette ise Furkan Savucu ilk on biri ile başladı. Karşılaşmanın ilk dakikalarında baskılı oynayan Yeni Malatyaspor henüz 3. dakikada golü buldu.

BURAK’TAN HARİKA RÖVEŞATA!

Rakip yarı sahanın solundan kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken top ceza sahası dışına uzaklaştı. Topu iyi takip eden Burak Kavlak harika bir röveşata ile meşin yuvarlağı üst direğin dibinden ağlarla buluşturdu. 1 – 0. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlanırken, ikinci yarı etkin görünen taraf misafir takım Osmanlıspor oldu. Yeni Malatyaspor’da sarı kartı olan Talha Cellat 58. Dakikada ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Baskısını artıran Osmanlıspor 65.dakikada beraberlik golünü buldu. Yeni Malatyaspor savunmasında Eyüp’ün ayağına çarpan top uzak köşeden filelerle buluştu. 1 – 1 Osmanlıspor’da maçın son bölümlerine doğru çıkan kırmızı karttan dolayı sahada 10 kişi kalırken, taraflar 1 puana razı oldu.

UÇKUN: RAKİBİ MAÇA ORTAK ETTİK

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Alt Yapı Sorumlusu Murat Uçkun kendi hataları nedeniyle rakibi maça ortak ettiklerini söyledi. Uçkun, “Yediğimiz gol maalesef de kendi savunmamızın hatasından kaynaklanan bir pozisyondu. Onun öncesinde gereksiz yere hiç olmaması gerekirken kırmızı kart görüp 10 kişi kalmamız gol yememizde en büyük etkendi. Havanın sıcak olması ve diğer tüm şartların ne derecede olduğunu zaten bütün sporseverler biliyor. Bu şartlar içerisinde en iyi oyunu oynayarak en iyi skoru almaya çalıştık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu ligde yeniyiz ama lige yavaş yavaş ısınıp gücümüzü sahaya daha iyi yansıtacağız.”

ÖMER ALİ DELİBAŞ