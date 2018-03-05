1 İSTEDİK 3 ALDIK

Maç sonu Konya Büyükşehir Stadyumu’nda düzenlen basın toplantısında konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Bugün bizim için gerçekten çok önemli olan bir maçtı. 6 puanlık bir maç, hatta ondan daha fazlası. Bugün buradan 3 puan almamız muhteşem oldu, 1 puanla da mutlu olabilirdik. Sonuçta Konyaspor, karşısında birkaç hafta önce oynayan Beşiktaş gibi büyük takımları zorladı. Bu takımın Avrupa Liginde çok iyi işler yaptığını unutmayalım. Gerçekten bireysel anlamda iyi futbolculara karşı futbol oynadık. Ama bizim iyi yaptığımız taraf iyi defans yaptık, kompakt durduk. İstediğimiz oyunu burada sergiledik. İyi çıkışlar yaptık. Ama sadece hücum anlamında ilk yarı ve ikinci yarının ilk bölümünde çok bireysel pas hataları yaptık. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Aldığımız 3 puandan dolayı mutluyuz. Futbolcularımı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi