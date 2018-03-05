Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117177
ALTIN
162.390
DOLAR
3.8169
STERLİN
5.2650
EURO
4.6928

1 İSTEDİK 3 ALDIK

Atiker Konyaspor’u 1-0 yenerek galip olan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün buradan 3 puan almamız muhteşem oldu, 1 puanla da mutlu olabilirdik" dedi.

1 İSTEDİK 3 ALDIK

Atiker Konyaspor’u 1-0 yenerek galip olan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün buradan 3 puan almamız muhteşem oldu, 1 puanla da mutlu olabilirdik" dedi.

busabahh
busabahh
05 Mart 2018 Pazartesi 13:52
1 İSTEDİK 3 ALDIK

Maç sonu Konya Büyükşehir Stadyumu’nda düzenlen basın toplantısında konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Bugün bizim için gerçekten çok önemli olan bir maçtı. 6 puanlık bir maç, hatta ondan daha fazlası. Bugün buradan 3 puan almamız muhteşem oldu, 1 puanla da mutlu olabilirdik. Sonuçta Konyaspor, karşısında birkaç hafta önce oynayan Beşiktaş gibi büyük takımları zorladı. Bu takımın Avrupa Liginde çok iyi işler yaptığını unutmayalım. Gerçekten bireysel anlamda iyi futbolculara karşı futbol oynadık. Ama bizim iyi yaptığımız taraf iyi defans yaptık, kompakt durduk. İstediğimiz oyunu burada sergiledik. İyi çıkışlar yaptık. Ama sadece hücum anlamında ilk yarı ve ikinci yarının ilk bölümünde çok bireysel pas hataları yaptık. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Aldığımız 3 puandan dolayı mutluyuz. Futbolcularımı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
KonyasporEvkur Yeni MalatyasporErol Bulut
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
E.YENİ MALATYASPOR 3 TEKNİK ADAMIN DEĞİŞTİRİLMESİNE ETKİ ETTİ
E.YENİ MALATYASPOR 3 TEKNİK ADAMIN DEĞİŞTİRİLMESİNE ETKİ ETTİ
BÖLGESEL LİG
BÖLGESEL LİG
Adanaspor’da Osman Özköylü dönemi sona erdi
Adanaspor’da Osman Özköylü dönemi sona erdi

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim