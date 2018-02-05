Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya 11°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116846
ALTIN
161.615
DOLAR
3.7594
STERLİN
5.2773
EURO
4.6779

“1 AYDIR ÇALIŞIYORUZ”

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 1 aydır çok iyi çalıştıklarını sahalarında ihtiyaçları olan galibiyeti aldıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

“1 AYDIR ÇALIŞIYORUZ”

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 1 aydır çok iyi çalıştıklarını sahalarında ihtiyaçları olan galibiyeti aldıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

busabahmalatya
busabahmalatya
05 Şubat 2018 Pazartesi 12:11
“1 AYDIR ÇALIŞIYORUZ”

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, zor bir maça çıktıklarını sahalarında ihtiyaçları olan galibiyeti almanın sevincini yaşadıklarını kaydetti. 1 aydır iyi çalıştıklarının altını çizen Hamzaoğlu, “Öz veriyle çalışarak performanslarını arttırıyorlar. Bunun karşılığını görmemiz gerekirdi ve bugün de galibiyet aldık. İlk yarı 1-0 öne geçtik, her şey iyi giderken 1-1 oldu. İçeri girerken moralleri bozsa da ikinci yarı aynı kararlılıkla çıktık. Rakibin 10 kişi kalmasıyla iki gol daha bulduk ve maçı 3-1 kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Artık yavaş yavaş ligde yukarıya doğru çıkmak istiyoruz. Bazı eksikliklerimiz var, bunları da bilerek tamamlamaya çalışacağız. İyi futbol oynayan, iyi mücadele eden Antalyaspor izlettirmek istiyoruz” diye konuştu.

"SANGARE GELİŞİYOR"

Nazım Sangare’nin performansını da değerlendiren Hamzaoğlu, “Bir aydır Nazım Sangare çalışıyor. Bekte oynamaya başladı. Açıkta da oynayan bir oyuncu. Alışkanlıkları bir anda gidermek kolay değil. Nazım gelişerek devam ediyor. Hatalarıyla birlikte oyuncularımın hepsinden memnunum” dedi.
Hamzaoğlu, sakatlığından dolayı yurt dışında tedavisi devam eden William'ın yarın takımla birlikte çalışmalara başlayacağını da sözlerine ekledi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YENİLGİNİN UZÜNTÜSÜ SÜRÜYOR!
YENİLGİNİN UZÜNTÜSÜ SÜRÜYOR!
EREN TOZLU'NUN FORMA GİYMESİ BEKLENİYOR
EREN TOZLU'NUN FORMA GİYMESİ BEKLENİYOR
Kasımpaşa mesaisi başladı 
Kasımpaşa mesaisi başladı 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim