“1 AYDIR ÇALIŞIYORUZ”

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, zor bir maça çıktıklarını sahalarında ihtiyaçları olan galibiyeti almanın sevincini yaşadıklarını kaydetti. 1 aydır iyi çalıştıklarının altını çizen Hamzaoğlu, “Öz veriyle çalışarak performanslarını arttırıyorlar. Bunun karşılığını görmemiz gerekirdi ve bugün de galibiyet aldık. İlk yarı 1-0 öne geçtik, her şey iyi giderken 1-1 oldu. İçeri girerken moralleri bozsa da ikinci yarı aynı kararlılıkla çıktık. Rakibin 10 kişi kalmasıyla iki gol daha bulduk ve maçı 3-1 kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Artık yavaş yavaş ligde yukarıya doğru çıkmak istiyoruz. Bazı eksikliklerimiz var, bunları da bilerek tamamlamaya çalışacağız. İyi futbol oynayan, iyi mücadele eden Antalyaspor izlettirmek istiyoruz” diye konuştu.



"SANGARE GELİŞİYOR"

Nazım Sangare’nin performansını da değerlendiren Hamzaoğlu, “Bir aydır Nazım Sangare çalışıyor. Bekte oynamaya başladı. Açıkta da oynayan bir oyuncu. Alışkanlıkları bir anda gidermek kolay değil. Nazım gelişerek devam ediyor. Hatalarıyla birlikte oyuncularımın hepsinden memnunum” dedi.

Hamzaoğlu, sakatlığından dolayı yurt dışında tedavisi devam eden William'ın yarın takımla birlikte çalışmalara başlayacağını da sözlerine ekledi.