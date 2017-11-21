Birinci amatörde A ve B Grubu’nda oynanacak olan ligde 15 takım BAL Ligi’ne yükselebilmek için mücadele edecek. Ligde, bu sezon Play-Off oynanmayacak. A Grubu birincisi ile B Grubu’nun ikincisi, B Grubu’nun birincisi ile de A Grubu’nun ikincisi eleme müsabakası oynayacak. Alınacak sonuçlara göre, galip gelen takımlar finalde karşı karşıya gelirken, mağlup takımlar ise üçüncülük, dördüncülük maçına çıkacak.

Malatya 1. Amatör Büyükler Ligi’nde gruplar şöyle: A Grubu; Pütürge Belediyespor, Malatya Demirspor, Hekimhan Belediye Gençlikspor, Sanayispor, Battalgazi Belediyespor, Kale Gençlerbirliği, Malatyaspor, 1966 Malatya Gençlikspor. B Grubu; Akçadağspor, Orduzuspor, Arguvan Belediyespor, Adafı Kartalspor, Ataköyspor, Darendespor, Doğanşehir Belediyespor.

HABER MERKEZİ