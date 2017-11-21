21 Kasım 2017 Salı

1. Amatör bu hafta başlıyor

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 2017-2018 sezonu hafta sonu oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Ligde 2 grupta toplam 15 takım mücadele edecek.

21 Kasım 2017 Salı 11:00
1. Amatör bu hafta başlıyor

  Birinci amatörde A ve B Grubu’nda oynanacak olan ligde 15 takım BAL Ligi’ne yükselebilmek için mücadele edecek. Ligde, bu sezon Play-Off oynanmayacak. A Grubu birincisi ile B Grubu’nun ikincisi, B Grubu’nun birincisi ile de A Grubu’nun ikincisi eleme müsabakası oynayacak. Alınacak sonuçlara göre, galip gelen takımlar finalde karşı karşıya gelirken, mağlup takımlar ise üçüncülük, dördüncülük maçına çıkacak.

Malatya 1. Amatör Büyükler Ligi’nde gruplar şöyle: A Grubu; Pütürge Belediyespor, Malatya Demirspor, Hekimhan Belediye Gençlikspor, Sanayispor, Battalgazi Belediyespor, Kale Gençlerbirliği, Malatyaspor, 1966 Malatya Gençlikspor. B Grubu; Akçadağspor, Orduzuspor, Arguvan Belediyespor, Adafı Kartalspor, Ataköyspor, Darendespor, Doğanşehir Belediyespor.

HABER MERKEZİ
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