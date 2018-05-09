“Zorlu bir yola çıktık”

İYİ Parti Malatya aday adayları da seçim için sahaya indi. İYİ Parti 27. Dönem Milletvekilliği aday adaylığına başvuran ve seçim çalışmaları kapsamında dün BUSABAH gazetesini ve çalışanlarını ziyaret eden İYİ Parti aday adayı Orman Mühendisi Özgür Bozkurt, vatandaşlardan dua ve destek istedi.

27. Dönem Milletvekilliği seçiminde İYİ Parti’den Malatya Milletvekilliğine aday adayı olduğunu dile getiren Bozkurt, Orman Mühendisi olduğunu söyledi.

HUZURLU BİR SEÇİM GEÇİRME TEMENNİSİ

Allah’tan huzurlu bir seçim geçirme temennisinde bulunan Bozkurt, “Yaklaşık 8 yıldır kendi şirketimde faaliyet gösteriyorum. Ondan öncesinde 7 yıl özel sektörde çalıştım. Bilgi ve tecrübemizi öncelikle memleketimizin, Malatya’mızın, vatandaşlarımızın geleceğine yansıtmak ve faydalı olmak için bu yola çıktık. Zor bir yola çıktık. Önümüzdeki süreçte bütün vatandaşlarımızın, yurttaşlarımızın önce duasını sonra desteğini isteyeceğiz. Gerek yerelde olsun gerek ulusalda olsun objektif basına gerçekten ihtiyacımız var. Bu tavrınızdan dolayı sizlere ayrıca teşekkür ederim. Bu seçim sürecinde Allah’tan duamız öncelikle huzurlu bir seçim dönemi geçirmemiz yönünde. Hiç kimsenin birbirini kırmadan, rencide etmeden demokratik bir seçim dönemi geçirmeyi arzuluyoruz” şeklinde konuştu.

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