MHP Malatya milletvekili aday adayı Süleyman Eski, seçim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda emniyet görevlilerini ziyaret eden Eski, “Dinimiz ister sıdk ile hizmet, anamız vatan, babamız millet, vatanı ma'mur eyle Yâ Rabbi! Milleti mesrur eyle Yâ Rabbi! Yolumuz gaza, sonu şehadet” ifadelerinde bulundu.

GÜNDÜZBEY’E ZİYARET

Öte yandan milletvekili aday adayı Süleyman Eski, Gündüzbey’i de ziyaret etti. Burada konuşan Eski, “Yeşilyurt Gündüzbey esnaflarına misafir etikleri için partim ve teşkilatım adına teşekkür ederim. Malatya esnafı MHP’ye inanıyor ve diyor ki, MHP bu gölkenin olmazsa olmazlarındandır. Seçimde sonuna kadar MHP diyeceğiz. Sağ ol Yeşilyurt Gündüzbey” diye konuştu.

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