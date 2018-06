“YOKSULLUĞU BİTİRECEĞİZ”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Adayı Veli Ağbaba, Paşaköşkü Mahallesi’nde yaptığı konuşmada hem gündeme dair açıklamalarda bulundu hem de CHP’nin seçim beyannamesindeki vaatler hakkında bilgiler verdi.

“İNCE’NİN MİTİNGİNDEKİ KALABALIK, ERDOĞAN’IN MİTİNGİNDEN FAZLAYDI”

Ağbaba, Vakıfpark önünde toplanan kalabalığa karşı yaptığı konuşmada, “Hep beraber görüyoruz ki Türkiye’de bu seçimin sonucunu kadınlar ve gençler belirleyecek. Kadınlarla gençlerle 16 yıldan beri hepimizi yoran bir iktidardan hep beraber kurtulacağız. Bunun ışığını burada görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kadıköy de bir gece mitingi yaptı. Hazırlığı olmayan normal rutin bir toplantı yüzbinlerin katıldığı bir toplantı haline dönüştü. O mitingde cumayı cumartesi bağlayan gece de gece 2.30 a kadar cep telefonlarıyla İstanbul cep telefonlarıyla aydınlatıldı. Orada kullanılan ışık sadece aydınlatma için değildi cumhuriyete demokrasiye susamış insanların yüreğinden sızan ışıktı. O ışıkla o inançla yolumuza devam ediyoruz. Artık herkes biliyor ki cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan gidecek. Türkiye’de tekrar halkın iktidarını kuracak insan Muharrem İnce’dir. Malatya’da bizim son dönemde gördüğümüz en büyük mitingi yaptık. AKP’nin oyu yüzde 70 bizim oyumuz yüzde 16. Bütün kayıtlarına göre Muharrem İnce, Erdoğan mitingini geçti” ifadelerini kullandı.

“CHP EN İDDİALI PARTİ”

“Vaatleriyle söylemleriyle Türkiye’nin en iddialı partisi CHP” diyen Ağbaba, “Oy oranımız AKP den az olabilir ama en iddialı parti CHP’dir. Geçtiğimiz yıllar da yaptığımız toplantı da emekliye 2 maaş ikramiye, askeri ücret Bin 500 yapacağız, taşerona kadro vereceğiz. Biz iktidar olamadık ama dünya da ilk defa bir parti muhalefetteyken söylediklerini gerçekleştirdi. Size söz Muharrem İnce cumhurbaşkanı olursa emekliye en az bin 500 TL emekliye, maaşı bin 500’den yüksek olan emekliye maaşı kadar ikramiye vereceğiz kurban bayramında. Emekliye bin 500 ikramiye vereceğiz. Asgari ücreti 2 bin 200 yapacağız. Kapsam dışı bırakılan 500 Bin Taşeron işçiyi kadroya alacağız. Ataması yapılmayan öğretmenlerin 180 binini 1 Ocak 2019’a kadar atayacağız. Köylerde farklı sebeplerle kapatılan okulları tekrar açacağız” sözlerini kaydetti.

“HİÇBİR ANNE ÇOCUKLARINI DOYURAMADIĞI İÇİN İNTİHAR ETMEYECEK”

“16 yılın sonunda geldiğimiz durum kahve açmak. Biz diyoruz ki her yıl 40 bin kişiye iş vereceğiz. Yoksulluğu yönetmeyeceğiz, yoksulluğu bitireceğiz” ifadeleriyle konuşmasını sürdüren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Sosyal yardımları artırmak bizim boynumuzun borcu. Sosyal yardımları iki katına çıkaracağız kimse komşusunun eline bakmayacak. 2011’den beri çalışıyoruz aile sigortası kurumunu kuracağız. 16 milyon açlık sınırının altında yaşayan insan var. Aile sigortası kurumu, yoksulları araştıracak ve her eve en az bin TL maaş girecek. 16 milyon yurttaşımıza kart vereceğiz. Sosyal yardımlar dışında her eve aile sigortası yaparak yoksulluğu bitireceğiz. Hiçbir anne çocuğunu ısıtamadığı için yoksulluktan intihar etmeyecek. Türkiye ne yazık ki insanların 2. el eşya aldığı bir yer haline gelmiş. Bu ayıp 16 yıldan beri bu ülkeyi yönetenlerin. İşsizlik artmış tarım bitmiş. AKP 3,5 kat büyüdük diyor, 3,5 kat işsizlik büyüdü 3,5 kat yoksulluk arttı. Kayısıya alan bazlı destek vereceğiz. Gübre de ilaçta vergileri kaldıracağız. Türkiye’yi tarımda kendine yeten bir ülke haline geleceğiz zenginleşen bir Türkiye yaratacağız. Çiftçi borçlarındaki faizleri sileceğiz. Bu memlekete barışı huzuru getireceğiz. Sizden ricamız sandığa gidin. Sandıkta oy kullanın. Sandığa gitme oranımızın artması gerekir. Bilin ki sandığa giderseniz ülkeyi parlamenter demokratik sistemle CHP yönetecek. Hiçbir parti baraj altı kalmıyor lütfen oyları bölmeyin ve Malatya dan en az 2 milletvekili çıkarmamız için destek verin” ifadelerine yer verdi.

BÜLTEN

