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''Yıllarca vaatte bulundular, oyları alıp gittiler''

24 Haziran'da yapılacak olan seçim az bir süre kalırken, siyaset cephesi oldukça hareketli günler yaşıyor. Milletvekili adayları ve cumhurbaşkanı adayları seçim çalışmalarına hız kattı. Bu anlamda Malatya'da siyasi partiler seçim çalışmalarını sürdürüyor.

''Yıllarca vaatte bulundular, oyları alıp gittiler''

24 Haziran'da yapılacak olan seçim az bir süre kalırken, siyaset cephesi oldukça hareketli günler yaşıyor. Milletvekili adayları ve cumhurbaşkanı adayları seçim çalışmalarına hız kattı. Bu anlamda Malatya'da siyasi partiler seçim çalışmalarını sürdürüyor.

13 Haziran 2018 Çarşamba 11:41
''Yıllarca vaatte bulundular, oyları alıp gittiler''

Seçim çalışmalarını sürdüren MHP Malatya Milletvekili adayı Mehmet Celal Fendoğlu, değişen hiçbir şeyin olmadığını, yıllarca vaat dinlediklerini kaydederek, "Yıllarca vaatte bulundular, oyları alıp gittiler'' dedi. 

MHP Malatya 1'inci sıra milletvekili adayı Fendoğlu, Pütürge'yi ziyaret etti.  Burada vatandaşlarla bir araya gelen Fendoğlu, oylarına talip olduğunu söyledi.
Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat'ı ziyaret eden Fendoğlu, Cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu, milletvekilliğinde de kendisinin 1'inci sıra aday olduğunu hatırlattı. Aday Fendoğlu ve Başkan Polat ülke için birlik ve beraberlik mesajı verdi. Daha sonra MHP'li heyet Doğanyol'a geçti. İlçe esnafını ve vatandaşları ziyaret eden Fendoğlu, sorun ve talepleri dinledi. Ardından MHP'li heyet Özal Mahallesi'ne geçti.

ZAFER İNANANLARINDIR

Daha sonra MHP'li heyet Taştepe Mahallesi'ne geçti.  Burada konuşan MHP'nin Malatya'daki 1'inci sıra adayı Mehmet Celal Fendoğlu da, değişen hiçbir şeyin olmadığını, yıllarca vaat dinlediklerini kaydederek, "Yıllarca vaatte bulundular. Oylarınızı alıp gittiler. Bir daha da gelmediler. Geldiler 4 sene sonra. Ben Hamido'nun yeğeniyim. Malatyalıyım, Bulgurlu köyündenim. Milliyim, yerliyim, köylüyüm. Sizin rahatlıkla ulaşabileceğiniz insanlardan bir tanesiyim. Her an her sorunda ben olmazsam Ömer başkan, Burhan başkan her yerde karşınıza çıkabilecek arkadaşlarız. Bu dönemde de Taştepe bir yerin oy deposu olmasın. Milli, yerli, köylü ve sizden biri olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayları olsun. Bu konuda size güvenim tam. Allah yar ve yardımcımız olsun. Liseden beri attığımız bir slogan var; Zafer inananlarındır. Bizler inandık, sizlerde inanın. Allah'a emanet olun" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaMHPCelal Fendoğlu
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