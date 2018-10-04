“Yerelde CHP iktidarı”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Arapgir İlçe Danışma Kurulu, İl Başkanı Enver Kiraz'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

İlçedeki bir otelde gerçekleşen toplantıya İl Başkanı Kiraz'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı. Danışma kurulunda ilk olarak Arapgir CHP İlçe Başkanı Hüseyin Akşahin, çalışmalar hakkında bilgiler vererek, yerel seçim çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN ÖNEMLİ KRİZLERİNDEN BİRİ

Akşahin’in ardından konuşan CHP İl Başkanı Enver Kiraz ise, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geride kalan 24 Haziran seçimleri öncesinde toplumun bütün kesimlerinin sorunlarına çözüm üretebilecek bir seçim bildirgesini ortaya koyduklarını belirten Kiraz, “Çiftçiden, emekliden, kadından, üreticiden yana bir seçim bildirgesini halkın önüne koyduk. Ancak, halkımız mevcut sistemin değişmesini onayladı. Parlamenter sistemin, hukukun askıya alındığı bir yönetim ile karşı karşıyayız. Bu sistemin yürümeyeceğini defalarca dile getirmiştik. Sonuçta aradan bir buçuk ay geçmeden bir ekonomik kriz patlak verdi. Bu kriz cumhuriyet tarihinin en önemli krizlerinden biri. Hükûmet bunu dış güçlerin operasyonu olarak maniple etmeye çalıştı. Ama gerçeklerin böyle olmadığı kısa süre de anlaşıldı” ifadelerine yer verdi.

ARAPGİR BELEDİYESİNİ KAZANMAYA ÇOK YAKINIZ

Ülkenin üzerindeki kara bulutları dağıtacaklarını ifade eden Kiraz, “Yerelde CHP iktidarını başlatacağız. Seçimlerden sonra çalışmalarımıza hiç ara vermedik. Hep sahada, ilçelerde ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Yarın seçim varmış gibi çalışıyoruz. Bugün yaşadığımız olumsuzlukları halkımıza anlatıyoruz. Arapgir’de bir potansiyelimiz var. Bir önceki seçim sonuçlarına baktığımızda da bu gerçek ortada. Uygun adımlar atabilirsek Belediye Başkanlığında ve Belediye Meclis Üyeliğinde doğru kişileri seçebilirsek Arapgir Belediyesini kazanmaya çok yakınız. İddialı bir şekilde seçimlere gireceğiz. Umutsuzluğa kapılmayacağız. Uzun süredir iktidar olamamamızın verdiği bir yorgunluk olabilir. Bu yorgunluğu üzerimizden atıp emin adımlarla ilerleyeceğiz” diye konuştu.