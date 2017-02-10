AK Parti Kadın Kolları Bölge Eğitim Toplantısı Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayında gerçekleşti.apple-converted-space"> Toplantıya AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Tülay Selamoğlu, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ve çevre illerden gelen AK Parti Kadın Kolları başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan yaptı. Başkan Oğuzhan, AK Parti Kadın Kollarının dört buçuk milyon üyesiyle Türkiye’nin en büyük kadın Sivil Toplum Kuruluşu olduklarını söyleyerek, “AK Parti davasına hizmet etmek demek güçlü Türkiye’ye, büyük Türkiye’ye hizmet etmek demektir. Her şeyden önce gözü, kulağı bu ülke de olan mazlumlara, çaresizlere hizmettir. Yeniden başlıyoruz, aynı heyecanla, aynı ruhla. Ülkemizin yarınlara umutla bakabilmesi, güçlenebilmesi için bir daha 15 Temmuz’lar yaşanmasın, ülkemizi kara bulutlar sarmasın diye bu referandum da Allah’ın izniyle tarih yazmalıyız” dedi.

EN BÜYÜK FEDAKARLIĞI KADINLARIMIZ YAPIYOR

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da AK Parti’nin dünyaya örnek bir parti olduğunu söyledi. Gerçekleştirilen bu toplantının önemine değinen AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, “Mesele teşkilat çalışması olunca bizler her seçimde olduğu gibi seçimde de bütün gayretimizi ortaya koyacağız. Bizim için önemli olan Genel Merkezimizin ortaya koymuş olduğu rota ne ise teşkilat olarak elimizden gelen ne ise ortaya koyacağız. Bugün 15 yıldır iktidarda olan bir partinin mensuplarıyız. Kuruluşundan beri hepimiz bu dava hareketine destekler verdik, vermeye de devam edeceğiz. Çünkü inandığımız bir dava ve kendimizi içinde bulduğumuz bir hareket. Şimdi sıra teşkilatlara geldi. Teşkilatlar sandıklara sahip çıkacak. Malatya da kurulduğumuz günden beri ana kademe de dahil olmak üzere her daim yenilenerek tekrar yeni bir yönetim oluşturdu ve hiçbir kesintiye uğramadı. Evlere ziyarete gittiğimiz zaman kadın kollarımızın mutlaka yanımızda olması gerekiyor. Fedakarlıksa en büyük fedakarlığı kadınlarımız yapıyor” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Tülay Selamoğlu, Malatya'nın 13 bölge ilini misafir ettiğini ifade etti. Bu toplantıyı daha önce yapmak istediklerini belirten Selamoğlu, “Temmuz’dan sonra programlarımızda bir ötelenme oldu. Şansımıza referandum öncesi bu programları yapmaya başladık. AK parti olarak kurulmuş olduğumuz 15 yıl önce kurulduğumuz andan itibaren kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Türkiye’de her şeyi değiştirdik” şeklinde konuştu.

İHA