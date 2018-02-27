YENİ YÖNETİMLE YOLA DEVAM

AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, AK Parti 6. Olağan Kongresinde tekrar göreve getirildikten sonra, yeni yönetimiyle birlikte dün AK Parti İl Binası’nda bir basın açıklaması yaptı. Kongrenin büyük bir coşku ve heyecanla geçtiğini hatırlatan Başkan Kahtalı, Başbakan Binali Yıldırım’ın kongreye gelmesiyle onurlandıklarını söyledi.

BİNLERCE VATANDAŞIMIZ KONGREYE SIĞAMADI

Kongreyi değerlendiren Başkan Kahtalı, “Başbakanımız, Başbakan olarak ilk defa Malatya’ya geldi. Güzel bir karşılama oldu. Teşkilatın bütün kademelerindeki arkadaşlarımızın, Kadın ve Gençlik kollarımızın bütün destekleriyle çok güzel bir karşılama yaptık. Bu süre içerisinde bize destek veren Muhtarlarımız ve onların azaları vardı, çok kıymetli hemşerilerimiz vardı. Bütün Malatyalı hemşerilerim 24 Şubat günü Kapalı Spor Salonu’nun önünü hınca hınç doldurdular. Allah’a hamd olsun binlerce vatandaşımız kongreye sığamadı, dışarıda kaldı. En az 20 bin vatandaşımız dışarıdaydı. Bu partimize başta Sayın Cumhurbaşkanımıza verilen Malatya’nın bakış açısını gösteriyor. Normal bir kongre idi ama Allah’a şükürler olsun bir miting havasında geçti. Bu anlamda destek veren bütün Malatyalı hemşerilerime çok çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ülkeye hizmet etmek için gayret sarf edeceklerini dile getiren Başkan Kahtalı, “Bu yeni yönetimle beraber inşallah 2019 yılında yapılacak seçimlere en iyi şekilde hazırlanarak inşallah Allah’ın da yardımıyla, Allah’ın rızasını kazanmak için elimizden geleni ortaya koyarak memleketimize, ülkemize hizmet etmek için gayret edeceğiz” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com