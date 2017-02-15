15 Şubat 2017 Çarşamba

Yeni müdürden ziyaret

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Tokat Havalimanı Müdürlüğü görevini yürütmekte iken, Malatya Havalimanı Müdürlüğü görevine atanan ve göreve başlayan Yücel Besim Aladağ, Vali Mustafa Toprak’ı makamında ziyaret etti.

15 Şubat 2017 Çarşamba 12:59
Yeni müdürden ziyaret

  Havalimanı Müdürü Aladağ, Vali Toprak’a kendisini kabullerinden dolayı teşekkür ederek göreve başladığını, Vali Toprak’ın himayelerinde görevini en iyi şekilde yerine getireceğini, emir ve direktifleri doğrultusunda Malatya’ya ve Havayolu ile Malatya’ya gelip giden misafirlere tüm personeli ile birlikte en iyi şekilde hizmet vermenin gayretleri içerisinde olacaklarını ifade etti.

GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLEDİ
  Vali Toprak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Havalimanı Müdürü Aladağ’a görevinde başarılar dileyerek, ülkemizde ve ilimizde son yıllarda havayolu taşımacılığına büyük önem verildiğini ve havayolu trafiğinde büyük yoğunluk yaşandığını söyledi.
  Vali Toprak, sivil ve askeri amaçlı kullanılan havalimanının Havalimanı Mülki İdare Amirliği yönetiminde tam bir işbirliği ve koordinasyon içerisinde uçuşların gerçekleştirilmesi ile yolcu ve uçak güvenliği hizmetlerinin iyi bir şekilde ifası için her türlü katkı ve çalışmanın takip edilmesini istedi.

HABER MERKEZİ
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