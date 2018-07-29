“Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MAHTAP) Başkanı İhsan Akın ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret ettiler. Ziyarette ilk konuşmayı MAHTAP Başkanı İhsan Akın yaptı. Tarım ve hayvancılık olmazsa ülkelerin gelişemeyeceğini ifade eden Başkan Akın, bu anlamda AK Parti hükûmetleri zamanında birliklerin kurulduğunu söyledi.

DAHA FAZLA ÜRETMELİYİZ

Daha fazla üretilmesi gerektiğini belirten Başkan Akın, “Çiftçilerimize birlikler aracılığıyla önemli destekler verilmiştir. Biz bunu her zaman her platformda dile getiriyoruz. Tabi ki eksiklerimiz var mıdır, vardır. Bu eksikleri gidermek için de birlik ve beraberlik içinde MAHTAP Malatya tarım ve Hayvancılık Platformu olarak duruma göre zaman zaman bir araya geliyoruz. Tabii ki ortak değerimiz Malatya'dır ve Türkiye'dir. Gıda ve su olmadan hiçbir canlı yaşayamaz. Daha fazla üretmeliyiz” diye konuştu.

ÜLKEMİZİ ŞAHLANDIRACAĞIZ

Malatya’ya hizmet edeceklerini dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da, “Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu tarımla uğraşan bütün tarafları bir araya getiren ortak hedefler ortaya koyan ve Malatya'nın da tarımı geliştirmek için bir dayanışma ortaya koyan güzel bir platform. Başta başkanımız olmak üzere bütün Birlik Başkanımızı kutluyorum tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. Bundan sonra çok daha hızlı kararlar çok daha dinamik kararlar alınacak. İnşallah hep birlikte ülkemizi şahlandıracağız. Evet, memleketimize Malatya’mıza hizmet edeceğiz” şeklinde konuştu.

MEMLEKET EMEK İSTER

Malatya’nın sevdası olduğunu söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Evet, memleket emektir, memleket sevdadır, Malatya da benim sevdamdır. Türkiye de bizim sevdamızdır. Ben çok kıymetli büyükşehir belediye başkanına MAHTAP Platformu başkanıma çok kıymetli üretici birlikleri, ziraat odaları kıymetli başkanlarıma, platformun çok kıymetli yöneticilerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Çok kısa bir süre önce sizlerle bir araya geldik, 24 Haziran’dan hemen önce makamda sizlerle burada buluştuğumuzda bütün arkadaşlarımızın ortak bir söylemi vardı. Memleket emek ister, aynı zamanda memleket sevmeyi, sevilmeyi ister. Sizlerin ülkemiz seven insanlar olarak, üreticiler olarak, platformu yöneticileri olarak, biz ülkemizi seviyoruz, biz Türkiye'mizi seviyoruz ve tarafımızı belli ediyoruz. ‘Cumhurbaşkanımızdan yana tavrımızı alıyoruz’ dediniz ve 24 Haziran öncesinde bunu çok yüksek bir şekilde dile getirdiniz” diye konuştu.

BİZ DEĞİL, MİLLETİMİZ KAZANDI

Türkiye’nin kazandığını ifade eden Çalık, “Türkiye için bir beka sorunu olan 24 Haziran seçimlerinde bizimle birlikte taraf olduğunuz için, kanaatlerinizi milletimizle de basın aracılığıyla paylaştığınız için, cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye verdiğiniz destek için hepinize ayrı ayrı canı gönülden teşekkür ediyorum. Biz değil, Türkiye kazandı. Biz değil, milletimiz kazandı. Milletimiz bizim sevdamız. Malatya bizim sevdamız. Malatya'mız için bugüne kadar yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Tam 19 buçuk katrilyonluk yatırımı Malatya’mıza kazandırdık. Bunun içerisinde sağlık var, eğitim var, ulaşım var, elektrik var, havayolu var, karayolu var, demiryolu var, Devlet Su İşleri var, barajlar var, göletler var, tarım var, TARSİM var, destekler var. Hangi sözü verdiysek bana buradasınız deyin ki, siz Abla dersiniz, benim başımla gözüm üstüne. Abla Malatya'da AK Parti olarak şu sözü verdiniz de yerine getirmediniz. Yüzümüz ak. Binlerce kere şükürler olsun aktır” söylemlerini kullandı.

NE SÖZ VERDİYSEK HEPSİNİ YERİNE GETİRDİK

Çalık, “Partimizin kurulduğunda ‘Malatya’nın sorunlarının önce altını sonra da üstünü çizeceğiz’ dedik. Bugün dönüp baktığımızda Malatya eski Devlet Hastanesi’nin duvarları dökülmüş, hastaların hastalık kaptığı bir hastane vardı. Şimdi ‘Eğitim ve Araştırma Hastanesini Malatya’mıza kuracağız’ dedik, yaptık. Karaciğer Nakil Enstitüsü bizim rüyalarımız içerisinde bile yoktu, yaptık. Malatya'ya sağlıkla ilgili ne söz verdiysek hepsini binlerce kere şükürler olsun yerine getirdik. Kayısıda lisanslı depoculuğu hayata geçiriyoruz. TARSİM kanalıyla 430 milyon ödeneği yaptık. Yapılacak daha çok hizmetler var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile hızlı etkin bir şekilde çalışmaya başladık. Parlamenter sistemde bir yılda çıkaramayacağımız yasaları bir ayda çıkardık. Şimdi hızlı ve etkin bir şekilde Türkiye’ye hizmet ederken Malatya’mıza da hizmet edeceğiz. OHAL kalktı. Bedelli askerlik, sağlıktaki çalışan desteği, sağlandı. Millet bahçemizin de yapımına başlayacağız. Malatya’mızı fuar merkezi yapıyoruz. Ödenekleri çıktı” şeklinde konuştu.