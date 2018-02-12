VELİ AĞBABA  YENİDEN GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OLDU

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 36.Olağan Kurultayın ardından seçilen Parti Meclisi (PM) içinden yeni dönem politikalarının uygulamasında en üst parti organı olarak çalışacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini belirledi.

GÖREVE EK

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, tekrar genel başkan yardımcısı görevine getirildi. Ağbaba, önceki dönem de görev yaptığı İşçi Sendikaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarına ilave olarak Meslek Odalarından da sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yürütecek.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde ‘Kardeş Belediyeler projesi’ ve ‘Büyük Buluşma’ adı altında çok sayıda iz bırakan projeye imza atan Ağbaba, İşçi Sendikaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde de yurt genelinde emek bürolarının kurulmasını sağlamış, kıdem tazminatı, taşeron işçilik çalıştayları, OHAL’de Yeter Forumu gerçekleştirerek emek cephesinde unutulmayacak çalışmalara imza atmıştı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı başarılı çalışmalardan hareketle Meslek Odalarını da Veli Ağbaba’ya bağladı. Genel Başkan Yardımcılığının ismi İşçi Sendikaları- Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları olarak değiştirildi. Ağbaba, 2014 Mayıs ayından beri CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürerek Malatya siyasetinde önemli bir başarıya imza atmaya devam ediyor.

MYK’DA GÖREV DAĞILIMI

CHP’de 17 genel başkan yardımcısı ve bir genel sekreterden oluşan MYK’da görev dağılımı şöyle:

“ARGE-Bilim Yönetim ve Kültür Platformu – Fethi Açıkel

Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim – Tuncay Özkan

Bilgi ve İletişim Teknolojileri – Onursal Adıgüzel

Dış İlişkiler – Öztürk Yılmaz

Doğa Hakları – Gülizar Biçer Karaca

Ekonomi Politikaları – Aykut Erdoğdu

Eğitim Politikaları – Lale Karabıyık

Halkla İlişkiler – Gamze Akkuş İlgezdi

Hukuk Politikaları – Muharrem Erkek

İdari ve Mali İşler – Haluk Koç

İnsan Hakları – Tekin Bingöl

İşçi Sendikaları- Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları – Veli Ağbaba

İşveren Sendikaları ve Odalar – Çetin Osman Budak

Kamu Diplomasisi – Ünal Çeviköz

Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimi, Parti Sözcüsü – Bülent Tezcan

Sosyal Politikalar – Faik Öztrak

Yerel Yönetim Politikaları – Seyit Torun

Genel Sekreter – Akif Hamzaçebi” (Bülten)