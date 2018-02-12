VELİ AĞBABA  YENİDEN GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OLDU

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 36.Olağan Kurultayın ardından seçilen Parti Meclisi (PM) içinden yeni dönem politikalarının uygulamasında en üst parti organı olarak çalışacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini belirledi.
GÖREVE EK
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, tekrar genel başkan yardımcısı görevine getirildi. Ağbaba, önceki dönem de görev yaptığı İşçi Sendikaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarına ilave olarak Meslek Odalarından da sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yürütecek.
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde ‘Kardeş Belediyeler projesi’ ve ‘Büyük Buluşma’ adı altında çok sayıda iz bırakan projeye imza atan Ağbaba, İşçi Sendikaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde de yurt genelinde emek bürolarının kurulmasını sağlamış, kıdem tazminatı, taşeron işçilik çalıştayları, OHAL’de Yeter Forumu gerçekleştirerek emek cephesinde unutulmayacak çalışmalara imza atmıştı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı başarılı çalışmalardan hareketle Meslek Odalarını da Veli Ağbaba’ya bağladı. Genel Başkan Yardımcılığının ismi İşçi Sendikaları- Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları olarak değiştirildi. Ağbaba, 2014 Mayıs ayından beri CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürerek Malatya siyasetinde önemli bir başarıya imza atmaya devam ediyor.
MYK’DA GÖREV DAĞILIMI
CHP’de 17 genel başkan yardımcısı ve bir genel sekreterden oluşan MYK’da görev dağılımı şöyle:
“ARGE-Bilim Yönetim ve Kültür Platformu – Fethi Açıkel
Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim – Tuncay Özkan
Bilgi ve İletişim Teknolojileri – Onursal Adıgüzel
Dış İlişkiler – Öztürk Yılmaz
Doğa Hakları – Gülizar Biçer Karaca
Ekonomi Politikaları – Aykut Erdoğdu
Eğitim Politikaları – Lale Karabıyık
Halkla İlişkiler – Gamze Akkuş İlgezdi
Hukuk Politikaları – Muharrem Erkek
İdari ve Mali İşler – Haluk Koç
İnsan Hakları – Tekin Bingöl
İşçi Sendikaları- Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları – Veli Ağbaba
İşveren Sendikaları ve Odalar – Çetin Osman Budak
Kamu Diplomasisi – Ünal Çeviköz
Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimi, Parti Sözcüsü – Bülent Tezcan
Sosyal Politikalar – Faik Öztrak
Yerel Yönetim Politikaları – Seyit Torun
Genel Sekreter – Akif Hamzaçebi” (Bülten)