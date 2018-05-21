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Ve Kura Çekildi

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine katılacak ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK’da kura çekildi. Cumhur İttifakı oy pusulasında birinci sırada yer aldı.

Ve Kura Çekildi

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine katılacak ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK’da kura çekildi. Cumhur İttifakı oy pusulasında birinci sırada yer aldı.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 10:41
Ve Kura Çekildi

Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) çekilen kura çekimi öncesi konuşan YSK Başkanı Sadi Güven, “Önce ittifakların ve siyasi partilerin adları yazılı fanustan kurum tarafından çekim yapılacak, ismi çıkan ittifakın temsilcisi gelerek pusuladaki sırasını belirleyecektir. Oy pusulasındaki sıralama pusulanın solundan sağına doğru olacaktır. Daha sonra ittifak içerisindeki sıralarının belirlenmesi amacıyla kura çekimi yapılacaktır” ifadelerinde bulundu.  

PUSULADAKİ SIRALAMA

Çekilen kuraya göre; Cumhur İttifakı 1. sırada, Hüda-Par 2. sırada, Vatan Partisi 3. sırada, Halkların Demokratik Partisi 4. sırada, Bağımsız Türkiye Partisi 5. sırada, Millet İttifakı 6. sırada yer aldı.

İttifak içi sıralama ise;
Cumhur İttifakı
1- AK Parti
2- MHP
Millet İttifakı
1- CHP
2- Saadet Partisi
3- İYİ Parti, şeklinde oldu.

busabahmalatya.com

TÜRKAN YILDIZ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaYSKSadi GüvenOy Pusulası
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