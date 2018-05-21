Ve Kura Çekildi

Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) çekilen kura çekimi öncesi konuşan YSK Başkanı Sadi Güven, “Önce ittifakların ve siyasi partilerin adları yazılı fanustan kurum tarafından çekim yapılacak, ismi çıkan ittifakın temsilcisi gelerek pusuladaki sırasını belirleyecektir. Oy pusulasındaki sıralama pusulanın solundan sağına doğru olacaktır. Daha sonra ittifak içerisindeki sıralarının belirlenmesi amacıyla kura çekimi yapılacaktır” ifadelerinde bulundu.
PUSULADAKİ SIRALAMA
Çekilen kuraya göre; Cumhur İttifakı 1. sırada, Hüda-Par 2. sırada, Vatan Partisi 3. sırada, Halkların Demokratik Partisi 4. sırada, Bağımsız Türkiye Partisi 5. sırada, Millet İttifakı 6. sırada yer aldı.
İttifak içi sıralama ise;
Cumhur İttifakı
1- AK Parti
2- MHP
Millet İttifakı
1- CHP
2- Saadet Partisi
3- İYİ Parti, şeklinde oldu.
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TÜRKAN YILDIZ