Ve Kura Çekildi

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine katılacak ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK’da kura çekildi. Cumhur İttifakı oy pusulasında birinci sırada yer aldı.