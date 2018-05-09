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Vatandaşlık görevi…

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “İnsanı yaratılmışların en şereflisi olarak gören bir inanç ve anlayışla hayatımıza devam eden bizler için, her alanda engelli vatandaşlarımızın yanında olmak, onların elinden tutmak vicdani bir görev olduğu gibi aynı zamanda vatandaşlık görevidir” dedi.

Vatandaşlık görevi…

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “İnsanı yaratılmışların en şereflisi olarak gören bir inanç ve anlayışla hayatımıza devam eden bizler için, her alanda engelli vatandaşlarımızın yanında olmak, onların elinden tutmak vicdani bir görev olduğu gibi aynı zamanda vatandaşlık görevidir” dedi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 16:42
Vatandaşlık görevi…

Çalık, mesajının devamında, “Engelli vatandaşlarımızın topluma kazandırılması yolunda Türkiye bugün dünyada en önemli mesafeler kat eden ülkelerin başında gelmektedir. Sosyal devlet uygulamalarıyla milletimizi gerçek anlamıyla ilk defa buluşturan AK Parti, ‘Halka Hizmet Hakk’a Hizmet’ anlayışıyla toplumun her kesimini kucaklamış, gönül köprüleri kurmuştur. 2005 yılında çıkarılan Engelliler Kanunu’yla, 2010 yılında Anayasada yaptığımız değişikliklerle engelli vatandaşlarımıza “pozitif ayrımcılık” ilkesini getirerek, onları topluma kazandırmayı kendimize şiar edindik. Sağlıktan sosyal hayata; eğitimden istihdama, ulaşımdan dini hizmetlere kadar her alanda engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak adına politikalar üreterek uygulamaya koyduk. 2001 yılında Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Sosyal Politikalar Başkanlığı’nın alt birimi olan Engelliler Koordinasyon Merkezimizi (EKM) kurduk. 81 il ve 970 ilçemizdeki EKM’lerimizle engelli vatandaşlarımızın yaşamını daha da kolaylaştırmak adına çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürmekteyiz. 16 yıldır büyük değişim, gelişim ve atılım gösteren AK Parti, 24 Haziran’da ve sonrasında da irade, erdem, cesaret ile zaferler kazanmaya devam edecek, engelli vatandaşlarımızın en büyük destekçisi olmaya sürdürecektir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki bir Türkiye ile her türlü engelleri aşmaya devam edeceğimizi özellikle vurgulamak istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle; her türlü güçlüklere göğüs geren, azmini ve çabalarını hiçbir zaman kaybetmeyen engelli vatandaşlarımızın bu müstesna haftasını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, toplumsal duyarlılığın bir gün, bir hafta değil her zaman diri kalmasını yürekten temenni ediyorum. Tüm engelli kardeşlerimize saygı ve sevgilerimi gönderiyorum” ifadelerinde bulundu.

BÜLTEN

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Anahtar Kelimeler:
Öznur ÇalıkMalatyaAk Parti
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