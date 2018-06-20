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“Vatandaşın fikri yüzde yüz değişti”

Saadet Partisi seçim çalışmalarına devam ediyor. Partinin 1. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Kaya Asiltürk, Ayakkabıcılar Çarşısı’nı ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi. Vatandaşların önceki seçimlerden bugüne kadar fikirlerinin yüzde yüz değiştiğini belirten Asiltürk, “5 gün sonra inşallah sandıklar kurulacak vatandaşlar tercihlerini sandıklara yansıtacak” dedi.

“Vatandaşın fikri yüzde yüz değişti”

Saadet Partisi seçim çalışmalarına devam ediyor. Partinin 1. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Kaya Asiltürk, Ayakkabıcılar Çarşısı’nı ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi. Vatandaşların önceki seçimlerden bugüne kadar fikirlerinin yüzde yüz değiştiğini belirten Asiltürk, “5 gün sonra inşallah sandıklar kurulacak vatandaşlar tercihlerini sandıklara yansıtacak” dedi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 12:23
“Vatandaşın fikri yüzde yüz değişti”

Partinin 1. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Kaya Asiltürk ve partililer ayakkabıcılar çarşısını ziyaret etti. Asiltürk, esnafla ve vatandaşlarla tek tek selamlaşarak sorun ve taleplerini dinledi.

“SANDIKLARA YANSIYACAK”

Burada bir konuşma yapan Asiltürk, “5 gün sonra inşallah sandıklar kurulacak vatandaşlar tercihlerini sandıklara yansıtacak. Kardeşlerimizin daha önceki seçimlerden bugüne kadar yüzde yüz şekilde fikirlerini değişmiş olarak görüyoruz” ifadelerini kaydetti.

Asiltürk, vatandaşların doğru tercihi yapacağını ifade ederek, milli görüşün tek adresinin Saadet Partisi olduğunu yineledi. Asiltürk, “Vatandaşların ülkede birliğin, kardeşliğin tesisi için ötelemenin ve ayrıştırmanın ortadan kalkması için özellikle ekonomik sıkıntının ortadan kalkması, işsizliğin çözümü için tercih yapacaklarını görüyoruz. Bununda adresi yalnızca Saadet Partisi, milli görüşün tek temsilcisi olduğunu kendilerine iletiyoruz. Kendileri de zaten bir önceki yıllarda Milli Görüş partilerinin kendilerine yaptıklarını biliyorlar. Tercihleri de Saadet Partisi olarak sandığa yansıyacaktır diye ümit ediyoruz” sözlerine yer verdi. 

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaSeçimSaadet PartisiMehmet Kaya Asiltürk
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