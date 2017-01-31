Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekteri Uz. Dr. A. Vahap Boztepe ve ilgili birim müdürleri katıldı.

Genel Sekreter Uz. Dr. Boztepe, Vali Mustafa Toprak’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkürlerini ilettikten sonra Genel Sekreterlik bünyesinde 8 devlet hastanesi ve 1 ağız ve diş sağlığı hastanesi olmak üzere toplam 9 sağlık tesisinde, hasta memnuniyeti odaklı bir çalışma sürdürdüklerini, vatandaşların sağlık hizmetine erişiminin kolaylaştırılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

HASTANELER HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Genel Sekreter Uz. Dr. Boztepe, “Bilindiği üzere A2 rolünde 2. basamak sağlık hizmetleri veren Malatya Devlet Hastanesi, A1 rolünde 3. Basamak sağlık hizmetlerinin yanı sıra eğitim faaliyetlerinin de yapılacağı bir niteliğe kavuşarak Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmuştur. Hastanemiz ana kampüs, Beydağı kampüsü, Fırat Semt Polikliniği, Battalgazi Semt Polikliniği, Yeşilyurt Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Göztepe TRSM birimleri ile hizmet vermektedir. 108 yatak yoğun bakım olmak üzere, toplam bin 90 yatak kapasitesine sahiptir” diyerek hastanelerin genel yapısı ve faaliyetleri hakkında geniş bilgiler verdi.

Vali Toprak da, Malatya’nın sağlık sektöründe büyük gelişmeler kat ettiğini ve bir sağlık merkezi olma yönünde önemli adımlar attığını belirterek devam eden ve yeni yapılacak yatırımlar ile de Sağlık Turizminde de söz sahibi olacağını belirti.

Öte yandan Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dr. İsmail Kapan ve Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Kemal Deniz ile yönetim kurulu üyeleri Vali Mustafa Toprak’ı makamında ziyaret etti. Vali Toprak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bir süre sohbet etti.

YER TAHSİSİ İSTEDİLER

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren de Vali Mustafa Toprak’ı makamında ziyaret ederek mobilyacı, keresteci, ağaç işleri ve ayakkabıcı esnafının iş yeri sorunlarını ve kendilerine yeni bir yer tahsis edilmesi konusundaki sorun ve taleplerini ilettiler.

Vali Toprak, Başkan Evren ve beraberindekileri dinledikten ve kendilerine tahsis edilmek üzere önceki yıllarda hazırlanmış olan arazi projesini inceleyerek ilgili odalar ve Büyükşehir Belediyesi arasında devam eden süreç hakkında da bilgiler aldı. Toprak, Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkârları Odası Başkan ve üyelerini geçtiğimiz aylarda makamında kabul ederek sorun ve taleplerini dinlediğini, kendilerine yeni bir yerin tahsis edilmesi için Defterdarlık ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne talimat verdiğini ifade etti.

Başkan Evren ve beraberindekiler Vali Toprak’a desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileterek konunun bir an önce çözüme kavuşturulması dileğinde bulundular.

HABER MERKEZİ