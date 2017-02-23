23 Şubat 2017 Perşembe

Vali Toprak, Bölge Güvenlik Toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep’te 10 ilin valisi ile Bölge Güvenlik Toplantısı yaptı. Toplantıya Vali Mustafa Toprak da katıldı.

23 Şubat 2017 Perşembe 13:00
Vali Toprak, Bölge Güvenlik Toplantısına katıldı

  Gaziantep’te bir otelde gerçekleşen toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlığında Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya katıldı.

Toplantıda Adana, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa Valileri ile İl Emniyet Müdürleri ve Jandarma Komutanları da hazır bulundu.

İHA
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