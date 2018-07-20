VALİ KABAN, DOĞANYOL’UN SORUNLARINI DİNLEDİ

İlçenin sorunları müzakere edilerek talepler ve sorunlar dinlendi ve çözüm geliştirilmesi yönünde görüşler alındı.

Toplantıya İlçe Kaymakamı Asım Solak, İlçe Belediye Başkanı Recep Gülbey, İl Jandarma Komutanı J. Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, Vakıflar Bölge, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge, Gençlik Hizmetleri, İl Müftülüğü, Orman İşletme, Devlet Su İşleri 92. Şube, İl Sağlık, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İl Milli Eğitim, İl Afet ve Acil Durum, Çevre ve Şehircilik, Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. AKSA Müessese Müdürlüğü ve Karayolları 81. Şube Şefliği yetkilileri, mahalle muhtarları ve sivil toplum örgüt temsilcileri katıldı.

Muhtarlarla düzenlenen toplantı sonrası Tanrıverdi Öğretmenevi toplantı salonunda, Vali Ali Kaban başkanlığında, okul-aile birliği başkanlarına yönelik toplantı düzenlendi.

Okulların Aile Birliklerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Vali Kaban, Okul Aile Birliği Başkanlarına tek tek söz vererek sorun ve önerilerini dinledi.

Vali Kaban, toplantı sonunda, “Sorun ve isteklerin çözülmesi noktasında okul aile birliği başkanları ile toplantılar düzenliyoruz. Buraya kadar gelmişken sizler ile görüşüp, bir sorununuz, bir isteğiniz, bir temenniniz varsa dinlemek istedik” dedi.

VALİ KABAN PÜTÜRGE MUHTARLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Vali Ali Kaban, Pütürge ilçesi Dumlupınar Ortaokulu Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda da başta genel güvenlik ve asayiş konuları olmak üzere ilçedeki yatırım çalışmaları, içme suyu ve kanalizasyon, yol, elektrik, meralar, ağaçlandırma ile eğitim ve sağlık konularındaki ihtiyaç ve sorunlar ile ilgili muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

İlçenin sorunları müzakere edilerek talepler ve sorunlar dinlendi ve çözüm geliştirilmesi yönünde görüşler alındı.

Toplantıya İlçe Kaymakamı Erkan Savar, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Polat, İl Jandarma Komutanı J. Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, Vakıflar Bölge, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge, Gençlik Hizmetleri, İl Müftülüğü, Orman İşletme, Devlet Su İşleri 92. Şube, İl Sağlık, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İl Milli Eğitim, İl Afet ve Acil Durum, Çevre ve Şehircilik, Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. AKSA Müessese Müdürlüğü ve Karayolları 81. Şube Şefliği yetkilileri, mahalle muhtarları ve sivil toplum örgüt temsilcileri katıldı.

Vali Kaban toplantı öncesi, “İlçelerimizde Muhtarlarla yaptığımız yıl içerisine serpiştirdiğimiz toplantılar serimiz var. Bugün Malatya’daki çalışma arkadaşlarımızla gelerek sorunları yerinde görmek, dinlemek birlikte çözüm ve çareler aramak için şu anda birlikteyiz. Daha çok sizleri dinleyeceğiz” dedi.

Muhtarlarla düzenlenen toplantı sonrası Dumlupınar Orta Okulu Öğretmenler odasında, Vali Ali Kaban başkanlığında, okul- aile birliği başkanlarına yönelik toplantı düzenlendi.

Okulların Aile Birliklerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Vali Kaban, okul aile birliği başkanlarına tek tek söz vererek sorun ve önerilerini dinledi. busabahmalatya.com