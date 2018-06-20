“Uydurma bir propaganda”

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerine sayılı günler kala Saadet Partisi (SP) Malatya birinci sıra Milletvekili Adayı Mehmet Kaya Asiltürk, seçim çalışmaları hakkında bilgiler verdi. çalışmaların devam ettiğini anlatan Asiltürk, bu seçimin farklı olduğunu söyledi.

30-32 GÜN SAHADA KALDIK

Asiltürk, “Yaklaşık 30-32 gün sahada kaldık. Şu anda da son 4 güne girdik. Elhamdülillah tüm ilçeleri taradık; esnaflarla görüştük, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettik. Çok önemli ve sağlıklı bir çalışma yaptık. İnşallah sonucun da hakkımızda hayırlı olmasını düşünüyoruz” dedi.

BİR SEÇİM İTTİFAKI YAPTIK

Millet İttifakında bulundukları için yapılan eleştirileri de değerlendiren Asiltürk, “CHP, İYİ Parti ve Vatan Partisi ile seçim ittifakı yaptık. Ve her oy kendi partisine gidiyor. Nasıl MHP’ye verilen oy AK Parti’ye gitmiyorsa, Saadet Partisi’ne verilen oy da CHP’ye gitmiyor. Ama Türkiye’de bütün basını elinde tutan ve havuz medyası olan AK Parti, Saadet seçmenini etkilemek için bir algı operasyonu ile sanki Saadet Partisi’ne verilecek oyların CHP’ye gideceği gibi bir algı oluşturarak Saadet Partisi’nin önünü tıkamaya çalışıyorlar. Ama bu tamamen yalan, uydurma bir propagandadır” şeklinde konuştu.

TEK ADAMLIK SİSTEMİ GELİYOR

Vatandaşlardan isteklerini de dile getiren Asiltürk, şunları kaydetti:

“Bu seçimler ülkemiz için çok önemli. Seçimlere 19 ay kala bu ülkede erken seçimleri konuşmak ülkeye ihanettir diyen iktidar partisinin ani bir kararla 60 gün içerisinde ülkeyi seçime götürmesinin sebeplerinden bir tanesi de ekonominin bitmesi, ülkenin ekonomi olarak bir duvara toslamasıdır. İkincisi de dış politikadaki sıkıntılarıdır. O yüzden bu seçimler uçurumdan önceki çıkış yoludur. Bu yüzden seçmelerin oy kullanırken ülkenin geleceği, ülkedeki ekonomik istikrarın tekrar eski haline döneceği bir sonuç için gayret etmelerini özellikle istirham ediyorum. Bir diğer konu da yeni sistemde tek adamlık sistemi geliyor. Her şey bir insanın sözü ile ekonomi, dış politika, yargı biri insanın sözü ile yapılıyor. Oysa bir insan yanılabilir. Bu yüzden bu sistem dışında ortak akılla, istişarelerle çözüme gidileceği ve bunu konuşan siyasi partilerin desteklenerek, 25 Haziran’da tekrar ülkenin önünün açılacağı, insanların kardeşçe bakacağı bir ortamın oluşacağı bir sonuç bekliyoruz. Ve değerli kardeşlerimizden Saadet Partisi’ne verilecek her oyun Saadet Partisi’nin hanesine yazılacağı ve Malatya’dan da Saadet Partisi olarak Mecliste çıkacağımıza inanıyorum.”

busabahmalatya.com