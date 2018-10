Üreticiye müjde

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla Tarım ve Orman Bakanlığının desteklediği 500 baş düve üretim merkezinin açılışı ve buzağı küpe takma töreni gerçekleştirildi. Vali Ali Kaban, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ında bulunduğu açılış töreninde, ilk olarak tesisin açılışı yapıldı. Buzağı küpe takma işlemi ve tesisin gezilmesi gerçekleştirildikten sonra Bakan Pakdemirli, karkas et konusunda Türkiye’nin beklediği müjdeyi Malatya’dan duyurdu.

Konuşmasına ilk olarak 500 başlık tesisi gezdiklerini söyleyerek başlayan Bakan Pakdemirli, asıl amaçlarının Türkiye’nin kendi kendisine yeterliliğini sağlamak olduğunu belirtti.

ET ÜRETİCİLERİMİZİN SIKINTISI VAR

Karkas et konusunda merak edilen müjdeyi de veren Bakan Pakdemirli, “Bu anlamda da bizim mutlaka ve mutlaka yeterliliği sağlayıp teşviklerimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Bu konuda Bakanlığımızın aşağı yukarı bu tesise 2.5 milyona yakın katkısı var. Bu katkılarımızı sürdüreceğiz, sürdürmeye de devam edeceğiz. Ben bu vesileyle bir açıklama daha yapmak istiyorum. Özellikle et üreticilerimizin sıkıntısı vardı. 26 lira olan ithal menşeili karkas et fiyatlarını Et ve Süt Kurumu olarak 28 lira olarak uygulayacağımızı bugünden itibaren açıklamak istiyorum. Yerliyi de her zaman kayırıyoruz. Yerlideki 28 lira olan karkas et fiyatımızı da bugünden itibaren 29 lira olarak uygulamaya alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.