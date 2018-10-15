Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
98990
ALTIN
227.335
DOLAR
5.7650
STERLİN
7.5866
EURO
6.6831

Üreticiye müjde

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, karkas et konusunda merak edilen müjdeyi Malatya’dan verdi. Bakan Pakdemirli, “26 lira olan ithal menşeili karkas et fiyatlarını Et ve Süt Kurumu olarak 28 lira olarak uygulayacağız. Yerlideki 28 lira olan karkas et fiyatımızı da bugünden itibaren 29 lira olarak uygulamaya alıyoruz” dedi.

Üreticiye müjde

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, karkas et konusunda merak edilen müjdeyi Malatya’dan verdi. Bakan Pakdemirli, “26 lira olan ithal menşeili karkas et fiyatlarını Et ve Süt Kurumu olarak 28 lira olarak uygulayacağız. Yerlideki 28 lira olan karkas et fiyatımızı da bugünden itibaren 29 lira olarak uygulamaya alıyoruz” dedi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 15:30
Üreticiye müjde

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla Tarım ve Orman Bakanlığının desteklediği 500 baş düve üretim merkezinin açılışı ve buzağı küpe takma töreni gerçekleştirildi. Vali Ali Kaban, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ında bulunduğu açılış töreninde, ilk olarak tesisin açılışı yapıldı. Buzağı küpe takma işlemi ve tesisin gezilmesi gerçekleştirildikten sonra Bakan Pakdemirli, karkas et konusunda Türkiye’nin beklediği müjdeyi Malatya’dan duyurdu.

 Konuşmasına ilk olarak 500 başlık tesisi gezdiklerini söyleyerek başlayan Bakan Pakdemirli, asıl amaçlarının Türkiye’nin kendi kendisine yeterliliğini sağlamak olduğunu belirtti.

ET ÜRETİCİLERİMİZİN SIKINTISI VAR

Karkas et konusunda merak edilen müjdeyi de veren Bakan Pakdemirli, “Bu anlamda da bizim mutlaka ve mutlaka yeterliliği sağlayıp teşviklerimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Bu konuda Bakanlığımızın aşağı yukarı bu tesise 2.5 milyona yakın katkısı var. Bu katkılarımızı sürdüreceğiz, sürdürmeye de devam edeceğiz. Ben bu vesileyle bir açıklama daha yapmak istiyorum. Özellikle et üreticilerimizin sıkıntısı vardı. 26 lira olan ithal menşeili karkas et fiyatlarını Et ve Süt Kurumu olarak 28 lira olarak uygulayacağımızı bugünden itibaren açıklamak istiyorum. Yerliyi de her zaman kayırıyoruz. Yerlideki 28 lira olan karkas et fiyatımızı da bugünden itibaren 29 lira olarak uygulamaya alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Bekir PakdemirliKarkas EtTarım Bakanı Malatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fendoğlu PAB Genel Kurulu’nda
Fendoğlu PAB Genel Kurulu’nda
CHP, HDP’nin oylarına talip
CHP, HDP’nin oylarına talip
Bakan, büyükşehir belediyesini ziyaret etti
Bakan, büyükşehir belediyesini ziyaret etti
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim