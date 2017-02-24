Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, sosyal medyada aracılığıyla hakkında çıkan ‘mafya babası’ yakıştırmasına tepki gösterdi. Bir basın açıklaması yaparak kendisine bir karalama kampanyası yapıldığını dile getiren Başkan Geçen, bu gibi haberlerin kendisini ve teşkilatını rahatsız ettiğini ifade etti.

MAFYA BABASI, ÇETE REİSİ DEĞİLİM

Ülkücü insandan mafyanın olmayacağını belirten Başkan Geçen, “Sosyal medyada şahsıma mafya babası tabiriyle yayınlar yapılması, şahsımı ve teşkilatımı rahatsız etmektedir. Şunu net ifade edelim, ben bir mafya üyesi, bir mafya babası, bir çete reisi değilim. Anadolu Selçuklu Ocakları bağımsız, sivil, ülkücü bir cemiyettir. Bizler mafya babalarına, çetelere, örgütlere karşı zaten mücadele ediyoruz. Ülkücü insandan mafya olmaz. Ülkücü bir gençten mafya babası olmaz. Ülkücü vatanını, milletini, bayrağını sever ve sahip çıkar” diye konuştu.

DEVLETİMİZİN YANINDA OLDUK

Bu gibi karalama kampanyalarının çalışmalarını sekteye uğratmak için yapıldığını kaydeden Başkan Geçen, “Biz her zaman devletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bunlar bizim yapmış olduğumuz çalışmaların sekteye uğratılması için aleyhimize yapılan çalışmalardır. Anadolu Selçuklu Ocaklarının 15 Temmuz'da nasıl alanlarda olduysa, 17-25 Aralık'ta nasıl sahalarda olduysa, Gezi olaylarında nasıl devletine, devlet başkanına sahip çıktıysa bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecektir. Derin güçler, emperyal güçler, terör örgütü İŞİD ile bağlantılı olduğumuzu, mafya babası olduğumuzu, mafyavari bir teşkilat olduğumuzu ifade ediyorlar, çalışma yapıyorlar” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN’I SEVİYORUZ, SAHİP ÇIKIYORUZ

“Bizimle beraber Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı da işin içine dahil ediliyor” diyen Başkan Geçen, şunları kaydetti:

“Şunu net ifade edelim ki, Anadolu Selçuklu Ocakları’nın, Adalet ve Kalkınma Partisi ile hiçbir ilgisi, alakası yoktur. Bir gönül bağınızdan başka hiçbir bağımız yoktur. Devletimizin Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı seviyoruz, sahip çıkıyoruz, sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu karalama kampanyalarının nedenlerinden birisi de Anadolu Selçuklu Ocakları’nın Türkmen Dağı'na, Halep’e yardım konvoyu göndermesidir. Oradaki mücahitlerin ailelerine yardım göndermesidir. Oradaki yaralı mücahitlerin tedavi edilmesi noktasında çalışma yapmasıdır. Bu çalışmaların sekteye uğratılması için maalesef asparagas haberler çıkmaktadır. Bizim aleyhimizde ki mafya babası tabirleri mafya babası haberleri asılsızdır, iftiradır, bu karalama kampanyasının bir parçasıdır.”

MUTLU SARIGÜL