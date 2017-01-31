AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya İl Kadın Kollarının Kadın sivil toplum örgütleriyle birlikte geleneksel olarak düzenlediği toplantıya katıldı. Milletvekili Çalık’ın yanı sıra toplantıya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ve yönetim kurulu üyeleri, 25’e yakın kadın STK temsilcisi katıldı. Bir restoranda düzenlenen toplantıda açılış konuşmasını AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan yaptı.

Oğuzhan, “Sivil toplum kuruluşu olarak sizler her zaman toplumun ortak bakış, ortak duyarlılık ve ortak temelleri üzerine bir araya gelip toplumsal sorumlulukları gönüllü olarak, toplumun nabzını tutan kişilersiniz” diye konuştu.

Daha sonra söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da, “AK Parti’nin felsefesi halk için hizmet, halka hizmet. Nasıl ki, genelde bir hizmet üretiyorsak yerelde de aynı çizgiyi, aynı anlayışı sürdürüyoruz” dedi.

SIKINTILI SÜREÇLER

AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı da, sivil toplum kuruluşlarının bir ülkenin en önemli dinamiklerinden birisi olduğunu söyledi. Başkan Kahtalı, “Hiçbir yere bağımlılığı olmayan, ülkenin gelişimine, dönüşümüne öncülük edebilecek, en büyük katkıyı sunabilecek topluluklardır. Bu anlamda ilimizde hizmet veren, katkı sunan çok önemli STK’larımız var. Ama ülkemiz bugünlerde sıkıntılı süreçlerden geçiyor. STK’larımızla birlikte el ele vererek bu sorunları aşacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Son olarak söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, Malatya’nın sivil inisiyatifinin en önemli sesinin kadın sesi olduğunu kaydetti.

ÇOK ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPTILAR

Kadın sivil toplum örgütlerinin bugüne kadar yaptığı çalışmaları bildiklerini söyleyen Çalık, “Kadınlarımızın özellikle devlet ve millet arasında köprü oluşturmak adına bir araya gelerek oluşturdukları sivil toplum örgütleri milletin taleplerini devlete, yöneticilere ve siyasilere iletmek üzere bugüne kadar çok önemli çalışmalar yaptılar. Ve bundan sonra da yapmaya devam edecekler. Türkiyemizde kadın sivil toplum örgütlerinin bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaları biliyoruz. Türkiye’den ziyade özelde Malatya’daki sivil toplum örgütlerine çok büyük teşekkürlerimi iletmek istiyorum” diye konuştu.

FARKINDALIK YARATACAK BİRÇOK ÇALIŞMAYA İMZA ATTIK

Milletvekili Çalık, “15 yıldır AK Parti’de kadınlarımız adına çok şey söyledik ve çok icraat yaptık. Yasal düzenlemeler yaptık. Başta uluslar arası sözleşmeler, anayasadaki değişikliklerimiz, Medeni Kanun’da, Türk Ceza Kanunu’nda, İş Kanunu’nda yaptığımız düzenlemelerle, kadının doğuşundan itibaren var olan haklarının kazanılması için Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, onun liderliğinde çok önemli çalışmalara imza attık. Bu yasal çalışmaları icraata dökmek, uygulamaya dökmek için de farkındalık yaratacak birçok çalışmaya imza attık. Özellikle temsildeki adalet konusunda, siyasetin temsilinde kadının var olması için Cumhurbaşkanımız çok özel önem gösterdi. Hem Meclisteki kadın temsilini hem de anayasadaki kadın temsilini artırmak üzere mücadele ettik” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’Yİ YENİDEN İNŞA EDİYORUZ

15 Temmuz darbe girişiminde kadın şehit ve gazilerin bulunduğuna dikkat çeken Milletvekili Çalık, “15 Temmuz çok önemli bir süreçti. 15 Temmuz Türkiye’nin 2. kurtuluş savaşıydı. Ve bu 2. kurtuluş savaşında Türkiye’nin bütün unsurları, bütün kesimleri ortak mücadele verdi. Burada kadınlarımız kahramanca mücadele verdi ve kadın şehitlerimiz var. İşte o kurtuluş savaşıyla birlikte Türkiye’yi şimdi yeniden inşa ediyoruz. Yeniden kurmak üzere yeni bir Türkiye’nin inşası için ihtiyaçlarımız var. Bunun en önemli gereksinimlerinden bir tanesi anayasada yapılacak değişiklikler. Referandum çalışmalarına Genel Merkezimizin ortak açıklamasıyla başlayacağız. Ama bugün kadın sivil toplum örgütlerimizle bir araya gelmişken inşallah anayasadan yapılacak değişikliğin neden yapıldığını, niçin yapıldığını ve ülkemizin buna neden ihtiyaç duyduğu bu değişikliği sizlerle paylaşacağız” ifadelerinde bulundu.

MİLLETVEKİLİ SAYISI 600’E ÇIKACAK

Milletin hiçbir hesabı yarım bırakmadığını söyleyen Milletvekili Çalık, “Mevcut parlamenter sistem artık iflas etmişti” ifadesinde bulundu. Çalık, “Cumhurbaşkanlığı sistemi bir rejim değişikliği değil, bir hükümet sistem değişikliğidir. İşte Cumhurbaşkanlığı sistem değişikliğinde Cumhurbaşkanımızı seçen milletimiz, anında hükümetin kim olacağına da karar verecek. Ve parlamentoda istediği milletvekilini parlamentoya gönderecek, milletvekili sayısı da 600’e çıkacak. Milletimizin temsilini 600 kişiyle Mecliste temsil edilmesini sağlayacağız” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL