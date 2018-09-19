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“Türkiye’yi dize getiremeyecekler”

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, “Türkiye’yi darbe girişimleri ile dize getiremediler. Türkiye’yi terör örgütleriyle de teslim alamadılar. Ama Türkiye’yi ekonomik darbe girişimiyle de dize getiremeyecekler, teslim alamayacaklar.” dedi.

“Türkiye’yi dize getiremeyecekler”

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, “Türkiye’yi darbe girişimleri ile dize getiremediler. Türkiye’yi terör örgütleriyle de teslim alamadılar. Ama Türkiye’yi ekonomik darbe girişimiyle de dize getiremeyecekler, teslim alamayacaklar.” dedi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 15:05
“Türkiye’yi dize getiremeyecekler”

Milletvekili Çalık, beraberindeki partililerle birlikte Milli Egemenlik Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnaflara ziyaretlerde bulundu. Cadde üzerindeki esnafların işyerlerin etek tek girerek esnaflara ziyaretlerini gerçekleştiren Çalık, alışveriş yapan ve cadde üzerinde yürüyen vatandaşlarla da bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Çalık, sorun, talep ve şikayetleri dinledi. Çalık zaman zamanda esnaflarla birlikte oturup çay içerek sohbet etti.

MİLLETİMİZDEN KOPUK BİR SİYASET YAPMADIK

Malatya’da her zaman esnaf ve vatandaşlarla iç içe olduklarını, mutlaka her programda ayrı bir bölgedeki esnafları ziyaret ettiğini belirten Çalık, “Milletimizden kopuk bir siyaset yapmadık. Her zaman halkımızla iç içe olmaya, halkımızın sorun ve taleplerini dinlemeye özen gösterdik” dedi.

Milletvekili Çalık, “Esnaflarımızın hem hal ve hatırlarını sorduk, hem de Türkiye’deki son yaşanan gelişmeleri vatandaşlarımızla, esnaflarımızla değerlendirme imkanı bulduk. Biz Malatya’ya ve Malatyalılara çok şey borçluyuz. 16 yılık iktidarımız da en büyük destekçimiz milletimiz oldu, Malatyalı hemşerilerimiz oldu. Yüzde 70’lik bir desteğin karşılığında biz milletimize hangi hizmeti getirirsek getirelim az olacaktır. Esnafımızın ve vatandaşımızın göstermiş olduğu teveccüh için teşekkür ediyorum. 24 Haziran seçimlerinden sonra Malatyalı hemşerilerimize teşekkür etmeye devam ediyoruz. Ziyaretlerimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Çalık, “Türkiye’yi darbe girişimleri ile dize getiremediler. Türkiye’yi terör örgütleriyle de teslim alamadılar. Ama Türkiye’yi ekonomik darbe girişimiyle de dize getiremeyecekler, teslim alamayacaklar. Piyasadaki sorun ve sıkıntıların farkındayız. Türkiye bu sorunların ve sıkıntıların üstesinden gelecek güçtedir. Türkiye bir kez daha bu süreci de güçlenerek atlatacaktır” sözlerini kaydetti.

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