"TÜRKİYE’NİN HİÇBİR KÜRT KARDEŞİMİZLE SORUNU OLAMAZ"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen ‘Yerel Yönetimler Güneydoğu Bölge Toplantısı’ yoğun katılımla, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya başkanlığında gerçekleşti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek önemli açıklamalarda bulundu.

Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şimşek, "Türkiye’deki etnik mezhep farklılıkları ülkem için bir endişe bir tehlike değil, bir zenginliktir. Biz sorunlarımızı kardeşlik hukuku içerisinde daha çok demokrasi daha çok hak ve özgürlük ekseninde çözeceğiz. Bu coğrafyada 100 yıl önce oynanan bir oyunun yeni bir sahnesi ile karşı karşıyayız. Akıllı olacağız. Bizler kardeşiz ve Avrupalılara oranla çok daha fazla ortak yönlerimiz var ortak tarihimiz kültürümüz var. Biz de orası gibi bir olacağız, beraber olacağız ve müreffeh olacağız. Onun için bu bölgenin geleceği yeni etnik mezhep çatışmaları ile değil, bu farklılıkları zenginlik olarak görüp bu çatışmayı tahrik edenlere karşı durmakta yatıyor. Dolayısıyla biz ülke olarak bütün Orta Doğu’da barışın istikrarın hakim olmasını istiyoruz” dedi.

"TÜRKİYE’NİN HİÇBİR KÜRT İLE SORUNU YOK"

"Türkiye’nin hiçbir Kürt kardeşlerimiz ile sorunu olamaz" diyen Şimşek, "Bizim terörle bir sorunumuz var. Terörde en büyük zararı bizim Kürt kardeşlerimiz gördü. Eğer bugün Urfa bu verimli topraklarına, genç insanlarına, devletin yaptığı bunca alt yapı yatırımlarına, eğitime yaptığı bunca yatırıma ve bunca teşvike rağmen Urfa dünyanın en hızlı kalkınan gelişen şehri değilse sebebi terördür. Onun için Türkiye olarak biz terörle mücadele ediyoruz. Allah’ın izniyle biz oynanan bütün oyunları bozacağız. Biz kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimiz güçlendireceğiz. İşte burada belediye başkanlarımıza iş düşüyor. Çünkü yerelde siz ayrım yapmadan ve tüm vatandaşlarımıza dokunabilirseniz, güzel hizmetler sunabilirsiniz inanın fark oluşturursunuz" şeklinde konuştu.

Toplantıyı değerlendiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise, "Bugün de yine Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek’in katılımlarıyla özellikle öğleden sonra yapılan sunumlar bize yol gösterici olacak. Dünyada neler oluyor, Türkiye’mizde neler oluyor, bölgemizde neler oluyor ve Şanlıurfa’mızda neler oluyor rakamlarla ekonomik gelişmeler olsun, yerel kalkınmalar olsun, yatırımlar konusu olsun, avantajlar ve dezavantajlar masaya yatırılıyor. Bunlar ister istemez bölgenin tüm belediye başkanları için yol gösterici olacak. Yatırımcıya nasıl yardımcı olmak, yatırım konusunu nasıl şehrinize çekebilirsiniz, önünü nasıl açabilirsiniz, bunun altyapılarını nasıl sağlayabilirsiniz, çok eğitici ve çok verimli olan bu toplantı inanıyorum ki Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tüm belediyelerine rehber olmuş olacak. Katılan tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.