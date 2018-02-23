TÜRKİYE’NİN BÜTÜN UNSURLARI BİR OLMALI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, dün Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ni (MGTC) ziyaret etti. Ziyarette Milletvekili Çalık’ın yanı sıra AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, MGTC Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Ziyaret hakkında konuşan MGTC Başkanı Kemal Deniz, memnuniyet duyduklarını dile getirdi. AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, “Başbakanımız nasip olursa Cumartesi günü Malatya’da olacak. Kapalı Spor Salonu önünde Malatyalı hemşerilerimizle birlikte olacak. Cumhurbaşkanımız 2017’de 2 kez Malatya’ya geldi ama Başbakanımız Başbakan olarak Malatya’mızı hiç ziyaret etmemişti. Sayın Başbakanımızı da inşallah Cumhurbaşkanımızı ağırladığımız gibi en iyi şekilde ağırlayacağız. Bu anlamda Cumartesi günü saat 12.00’de mitinge bekliyoruz” diye konuştu.

YOLLARIN MİMARI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ev Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, “İlk kez Başbakan unvanı ile bizi ziyaret edecek Başbakanımız var. Ve hep ona yolların mimarı dediler. Türkiye’nin imar edilmesinde, yolların birleştirilmesinde, inşaatların gerçekleştirilmesinde, fiziki yapıların oluşturulmasında ve kimliği, kişiliği ile herkese örnek olmuş bizim kıymetli Başbakanımız, Genel Başkan Vekilimiz Allah nasip ederse Malatya’da olacak; 6. Olağan İl Kongremizi yapacağız. Türkiye’deki örnek il olan AK Parti İl Teşkilatına ve bugüne kadar görev yapan il başkanlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

11. Kalkınma Planı’na değinen Milletvekili Çalık, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sayın Başbakanımız ve bakanımızın koordinasyonunda 11. Kalkınma Planı önceki gün itibarıyla kamuoyuna duyuruldu. Kalkınma Planlarının özellikle toplumun tüm kesimlerinin sosyal refah alanı ve sosyal adaletinin sağlanması için çok önemli argümanları içerdiğini biliyoruz. 2015 Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri 2030 yılına kadar 15 yıllık 1. Kalkınma Planı süreci hazırlandı. Biz daha önce 2000 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Milenyum Kalkınma Hedefleri diye koydukları hedeflere erken şekillerde ulaşmış ülkelerden bir tanesiyiz. İnşallah sürdürülebilir kalkınmayı da 11.’inci Kalkınma Planımız ile birlikte hem ekonomik hem sosyal hem de sosyal koruma bütçesi olarak hazırladığımız bütçe ile birlikte Türkiye’mize oturtacağız” sözlerini kaydetti.

TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR ÜLKE

Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili konuşan Çalık, “Ülkemiz üzerinde oynanan birçok oyununun farkında olduğumuz bir dönemde geçiyoruz. Başta ABD olmak üzere Türkiye üzerindeki oynanan oyunların neler olduğunu farkındayız. Ortadoğu'da oynamak istenen oyunların farkındayız. Ama artık Türkiye, göz ve kulak kabartılan bir ülke pozisyonunda. Türkiye güçlü bir ülke. Eğer Ortadoğu şekillenecek ise Türkiye bu konuda söz söyleyecek en önemli ülkedir. Bütün dünya devletlerinin şu anda gözü kulağı Türkiye’dedir, Türkiye'de olmaya da devam edecektir. Güçlü Türkiye için Türkiye'nin bütün unsurlarının bir ve bütün olması gerekir. Siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin, meslek örgütlerinin, vatandaşlarımızın beraberce yol yürümesi gerekir. Bu vesileyle bu duruşu sevgiliye siyasi partilerimizin sivil toplum örgütlerimize ve vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Gayri milli ve gayri yerli duruş sergileyen siyasi partileri de milletimize şikâyet ediyoruz. Afrin operasyonu dillerine dolayan sivil toplum örgütlerine gereken cevabı zaten milletimizden alıyorlar” ifadelerine yer verdi.

KOMİSYONLAR ÇALIŞMALARINI TAMAMLAMIŞ VAZİYETTE

Milletvekili Öznur Çalık, “Bu milli ve yerli duruşu biz seçimlerimizle de görelim yaşayalım ve yaşatalım istiyoruz. Bu vesileyle de milli mutabakat görüşmeleri adı altında başlayan Milliyetçi Hareket Partisi ile yapmış olduğumuz görüşmeler oluşturmuş olduğumuz komisyonlar çalışmalarını tamamlamış vaziyettedir. Cumhur ittifakının şimdiden hayırlı olmasını uğurlu olmasını memleketimizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diyerek şunları da kaydetti:

“2019 seçimleri Türkiye için değil sadece dünyanın dört gözle beklediği bir seçimdir. Nasıl sonuçlanacağını ve bu sonucun AK Parti'nin aleyhine Recep Tayyip Erdoğan'ın aleyhine çevrilmesi için uluslararası güçler başta olmak üzere onların tasarımlarının terör örgütlerinin ve siyasi partilerin bu hareketi öncülük edeceklerini biliyoruz. AK Parti karşıtları Türkiye karşılıklı olarak görülüyor ve AK Parti'nin karşısında duranlara Türkiye'nin karşısında duyduklarını bilmeleri gerekir.”busabahmalatya.com