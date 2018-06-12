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"Türkiye, terörün belini kırdı"

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Ahmet Çakır, "Türkiye'yi tehdit eden terör neredeyse Türkiye oraya müdahale edecek güce geldi. Bu güce de sizin verdiğiniz destekle geldi" dedi.

"Türkiye, terörün belini kırdı"

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Ahmet Çakır, "Türkiye'yi tehdit eden terör neredeyse Türkiye oraya müdahale edecek güce geldi. Bu güce de sizin verdiğiniz destekle geldi" dedi.

12 Haziran 2018 Salı 11:24
"Türkiye, terörün belini kırdı"

Çakır, 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Duruldu, Fatih, Kuyulu, Görgü, Gözene Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Çakır, ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 16 yılda her alanda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığını ifade etti.

PAZARLIK YAPILMAK İSTENİYOR

Yatırımların devam etmesi için Türkiye'nin bölgede güçlü olması gerektiğine dikkat çeken Çakır, "Türkiye'nin elinin güçlü olması lazım. Türkiye şuanda yedi düvele karşı mücadele ediyor. Türkiye üzerinde hem ekonomik saldırı, baskı hem de terör aracılığıyla Türkiye sıkıştırılmak isteniyor. Masa başında terör pazarlık yapılmak isteniyor. Bu hem iç hem dış terörist oluyor. Netice itibariyle Türkiye, terörün belini bugüne kadar hiç olmadığı kadar kırdı. Artık son noktasına getirdi. İçeride artık biz teröristi 'Gelsin eylem yapsın peşine düşelim' diye beklemiyoruz. Türkiye'yi tehdit eden terör neredeyse Türkiye oraya müdahale edecek güce geldi. Bu güce de sizin verdiğiniz destekle geldi" dedi.

Çakır, Türkiye'nin terörle mücadele ederken, yatırımlarına da devam ettiğini belirterek, "FETÖ'süyle, PKK'sıyla, DHKP-C gibi ne kadar marjinal sol örgütler varsa bunlarla mücadele ediyoruz. YPG ve PYD'yi bölgemizde bize karşı kullanılan bir yapı olarak ortaya çıkarttılar. Aslında bölgemizde sınırları yeniden çiziyorlar ama Türkiye buna müsaade etmiyor. Türkiye kendi orta ve uzun vadeli geleceğini düşünerek kendi siyasetini kendi savunuyor" şeklinde konuştu. 

BÜLTEN

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaAk PartiSeçimAhmet çakır
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