AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, gündemle alakalı değerlendirme yaptı. BUSABAH’a konuşarak önemli açıklamalar yapan Başkan Kahtalı, ilk önce referandumla ilgili süreci değerlendirerek, 18 anayasa madde değişikliğinin Meclisten geçtiğini ve Cumhurbaşkanı tarafından da onaylandığını söyledi.

HAZIRLIKLAR YAPIYORUZ

Cumhurbaşkanlığı sistemini ülkeye hâkim kılacaklarını ifade eden Başkan Kahtalı, “16 Nisan’da Türkiye referanduma gidecek. Bu tarihte milletimiz kendi kararını sandığa yansıtacak. Bunun için biz teşkilatlar olarak referandum süreci için hazırlıklar yapıyoruz. Sandık yönetim kurullarımızı hazırladık, mahalle başkanlarımız bu konuda en iyi bir şekilde hazırlandı, eğitimler verildi. İnşallah nasip olursa 16 Nisan’da referandumu gerçekleştirmiş olacağız. Ve ülkemiz artık cumhurbaşkanlığı sistemiyle idare olunacak. Parlamenter sistemi ve koalisyonlar dönemi, 2 başlılık dönemi bitmiş olacak. Ülkemiz hem dünyadaki temsili noktasında hem de ülkemizdeki temsili noktasında daha sağlam bir iradeyle temsil edilecek. Ülkemiz inşallah 2023, 2071 hedeflerine daha hızlı bir şekilde kavuşmak için ve ülkedeki toplumsal barışın da sağlanması ve terörle mücadelenin de daha da kararlılıkla sürdürülebilinmesi için bu sitemin gerekli olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu sistemi ülkemize hâkim kılacağız” söylemlerinde bulundu.

SİTEMİN DETAYLARINI ANLATACAĞIZ

Referandumda “Evet” diyenlere karşı bir linç kampanyası başlatıldığı iddialarını da değerlendiren Başkan Kahtalı, “Muhalefet Mecliste akla ziyan gayretler içerisinde. Bunun Meclisten geçmemesi için, referanduma gitmemesi için, 330’u geçmemesi için ellerinden gelen tüm gayretleri ortaya koydular. Burada başaramadıklarını birtakım algılar oluşturarak etkilemeye çalışıyorlar ama halkımız bu konuda bilinçli. Bu yüzden özellikle Malatya halkı başta olmak üzere Türkiye’deki tüm toprakları vatan bilen kardeşlerimizin referandum sürecinde büyük bir çoğunlukla ‘evet’ diyeceğini bekliyoruz. Bu sitemin ülkemize kazandıracakları nelerdir, bunu tek tek vatandaşlarımıza gidip anlatacağız. Ev ev, mahalle mahalle dolaşıp bu sitemin detaylarına kadar anlatacağız” diye konuştu.

HER PARTİ KENDİ SEÇİM ÇALIŞMASINI YAPACAK

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Çankaya Köşkün’deki görüşmelerinde referandum sürecinde ortak hareket etme kararı hakkında da konuşan Başkan Kahtalı, şunları kaydetti:

“Sayın Devlet Bahçeli mesele devlet, vatan olunca tavrını her seferinde ortaya koydu. Bu sitemin oluşumunda da büyük gayretleri oldu. Kendi grup toplantısında yaptığı açıklamalar da var. ‘Biz tercih edeceksek, bu vatanı seven, bu vatan için gayret içerisinde olan insanlardan yana olacağız. Vatan için evet diyeceğiz. Devlet için ‘evet’ millet için ‘evet’ diyeceğiz’ dedi. Yalnız bu seçim çalışmalarındaki kampanya sürecini her parti kendi kulvarında yapacak. Birlikte bir seçim kampanyası yürütmeyeceğiz. Onlar kendi seçim çalışmalarını, biz de kendi seçim çalışmalarımızı yapacağız. İnşallah MHP’ye gönül veren kardeşlerimiz de bu süreci destekleyecek. Ben, CHP’ye ve diğer partilere de bugüne kadar oy veren kardeşlerimizin de referandum sürecinde ‘evet’ diyeceklerini umut ediyorum. Onlar da bu sitemin ülkemiz için vazgeçilmez ve sağlam bir irade ortaya koymak adına gerekli olduğunun kanaatindeler. Ben diğer partilere oy veren kardeşlerimizin de bu referandum sürecinde evet diyeceklerini bekliyorum.”

PUTİN, CUMHURBAŞKANIMIZI ARAYARAK ÖZÜR DİLEDİ

Rusya’nın El-Bab operasyonunda görev yapan askerlere kazaen hava saldırısı düzenlemesini de değerlendiren Başkan Kahtalı, “Öncelikle bütün şehitlerimize ve yakın tarihte şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Biz Suriye’de sınır ötesi bir operasyon yapıyoruz. Sınırımızın ve ülkemizin güvenliğini sağlamak için orada bir operasyon içerisindeyiz. Askerlerimiz gerçekten orada canlarını ortaya koyarak, her şeyi göze alarak orada bu mücadeleyi sürdürüyorlar. Rus uçakları kazaen askerilerimizin şehit olmasına sebep oldu. Bundan dolayı da Putin, Sayın Cumhurbaşkanımızı arayarak özür diledi ve bunun için duyduğu üzüntüyü belirtti. Savaş içerisindeyiz. Tabi ki bunu hiç kimse istemez, gönül bunu istemez. ‘Allah bir daha böyle bir şeyi göstermesin’ diyoruz. ‘Askerlerimizi ve güvenlik güçlerimizi Allah, her türlü musibete karşı muhafaza etsin’ diyoruz” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL