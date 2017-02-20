Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın toplu açılış ve mitingi sonrası Malatya Büyükşehir Belediye Binasına Erdoğan ile birlikte geçen Akın, burada Cumhurbaşkanı ile görüştü. Akın, MATHAP ve tüm üyeleri adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, üzerinde ‘Tek Bayrak, Tek Millet, Tek Vatan ve Tek Devlet’ yazılı duvar halısı hediye ettiğini belirterek, “Hediyemizi üreticilerimiz, yetiştiricilerimiz, çiftçilerimiz adına Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye ettik. Cumhurbaşkanımız hediyemizi kabul etti. Bizde 40 bine yakın üyelerimiz adına, ülkemize vermiş olduğu hizmetten dolayı, Fethullahçı Terör Örgütü ile tüm terör örgütlerine karşı vermiş olduğu mücadeleden dolayı kendisine teşekkür ettik” ifadelerini kullandı.

Açılış ve miting öncesi tüm üyelerine bilgilendirme mesajı attıklarını kaydeden Akın, “Kamu yatırımlarının toplu açılış töreni ve miting için tüm üyelerimize mesaj atarak, Cumhurbaşkanımızın programı, vereceği müjde ve yeni yatırımlar ile ilgili üyelerimizi bilgilendirdik” dedi.

HABER MERKEZİ