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"Türkiye geleceğini oylayacak"

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Ahmet Çakır, 24 Haziran'da Türkiye'nin geleceğini oylayacağını söyledi.

"Türkiye geleceğini oylayacak"

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Ahmet Çakır, 24 Haziran'da Türkiye'nin geleceğini oylayacağını söyledi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 12:42
"Türkiye geleceğini oylayacak"

Çakır, 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Hekimhan İlçesi'ni ziyaret etti. Kurşunlu, Dikenli, Güçlü, Gelengeç, Mişevge, Halaun ile Söğütlü mahallelerini ziyaret etti. Çakır, Güzelyayla ve Üçpınar ile Gelengeç

Ahmet Çakır, daha sonra Zafer Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda vatandaşlara hitap etti. Çakır, seçim çalışmaları kapsamında Hekimhan İlçesi'ne bağlı mahallelerde esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla bir araya gele Çakır, Dikenli, Güçlü, Gelengeç, Mişevge, Halaun ile Söğütlü Mahallelerini de ziyaret etti.

DÜNYANIN TAKİP ETTİĞİ BİR SEÇİM OLACAK

Ziyaretlerde konuşan Çakır, 24 Haziran'daki seçimlerin Türkiye için önemli olduğuna vurgu yaparak, "Önümüzde geleceğimizi ilgilendiren çok önemli bir seçim var. Bu seçim sadece ülkemizi değil İslam coğrafyasını, Ortadoğu, Balkanları, Avrupa'yı da ilgilendiriyor. Aslında dünyanın takip ettiği bir seçim olacak" dedi.

AK Parti iktidarları döneminde ülkede önemli hizmetlerin yapıldığını dile getiren Çakır, "Çok çalışmak zorundayız. Ülkemizi kalkındıracaksak, geliştireceksek her alanda ve her noktada başarılı olmak zorundayız. Bizim asla durmak gibi bir lüksümüz yok. AK Parti'de kurulduğu günden itibaren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın programını izlerken siz yoruluyorsunuz. Sabahı gecesi gündüzü yok. AK Parti felsefesinde çalışmak var" ifadelerini kullandı.

Çakır, 16 yılda Türkiye'de her alanda büyük bir değişim ve dönüşümün yaşandığını anlatarak, "Gençlerimiz darbe dönemlerini görmediler. 28 Şubat'ı yaşamadı. Menderes'i kaybetmenin bu ülkeye neye mal olduğunu belki çok fazla bilemeyebilirler. Özal gibi bir liderin kıymetinin bilinmemesinin Türkiye'ye neye mal olduğunu belki gençlerimiz bilmeyebilir ama büyüklerimiz iyi biliyor. 2002'den öncesi krizlerin çok iyi bilinmesi lazım" diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Ahmet Çakır, seçim çalışmaları kapsamında daha sonra Zafer Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda vatandaşlara hitap etti.

Çakır, buradaki konuşmasında, 24 Haziran'daki seçimin Türkiye için önemli olduğuna dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaAk PartiAhmet çakır
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