Malatya Türk Ocağı’nda düzenlenen bu haftaki sohbet programının konuğu tarihçi Hasan Şen’di. Hasan Şen’in program için hazırlayıp sunduğu konu “Misak-ı Milli” olurken, sunum kalabalık bir dinleyici topluluğu tarafından dikkatle takip edildi.

MİLLETLERİN 3 TÜR SINIRI VARDIR

Misak-ı Milli’nin, sözlük anlamı olarak “Milli And- milli Yemin” anlamına geldiğini belirten tarihçi Hasan Şen, “28 Ocak 1920 tarihinde kabul edilen 8 maddelik bu karar metni, Türkiye Devleti’nin milli sınırlarını belirlemiş olduğu için, bu ifade ‘Milli Sınırlarımız’ anlamında da kullanılmaktadır” dedi.

Devletlerin ve büyük milletlerin üç türde sınırı olduğunu ve bunların siyasi, milli ve güvenlik sınırları olarak adlandırıldığını belirten tarihçi Hasan Şen, bu sınırlar ve Misak-ı Milli ile ilgili değerlendirmelerde bulundu, dinleyicilere detaylı bilgiler aktardı. Konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anarak tamamlayan tarihçi Hasan Şen, Misak-ı Milli sunumunu sonlandırdı.

HABER MERKEZİ