31 Ocak 2017 Salı

Türk Ocağı’nda Misak-ı Milli Sunumu

Malatya Türk Ocağı bu hafta bir sohbet programı gerçekleştirdi. Kalabalık bir dinleyici topluluğu tarafından dinlenilen programda tarihçi Hasan Şen konuk edildi.

31 Ocak 2017 Salı 12:44
Türk Ocağı’nda Misak-ı Milli Sunumu

  Malatya Türk Ocağı’nda düzenlenen bu haftaki sohbet programının konuğu tarihçi Hasan Şen’di. Hasan Şen’in program için hazırlayıp sunduğu konu “Misak-ı Milli” olurken, sunum kalabalık bir dinleyici topluluğu tarafından dikkatle takip edildi.

 MİLLETLERİN 3 TÜR SINIRI VARDIR
  Misak-ı Milli’nin, sözlük anlamı olarak “Milli And- milli Yemin” anlamına geldiğini belirten tarihçi Hasan Şen, “28 Ocak 1920 tarihinde kabul edilen 8 maddelik bu karar metni, Türkiye Devleti’nin milli sınırlarını belirlemiş olduğu için, bu ifade ‘Milli Sınırlarımız’ anlamında da kullanılmaktadır” dedi.
  Devletlerin ve büyük milletlerin üç türde sınırı olduğunu ve bunların siyasi, milli ve güvenlik sınırları olarak adlandırıldığını belirten tarihçi Hasan Şen, bu sınırlar ve Misak-ı Milli ile ilgili değerlendirmelerde bulundu, dinleyicilere detaylı bilgiler aktardı. Konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anarak tamamlayan tarihçi Hasan Şen, Misak-ı Milli sunumunu sonlandırdı. 

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya