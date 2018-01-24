Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
119199
ALTIN
162.716
DOLAR
3.7371
STERLİN
5.3037
EURO
4.6287

TUNCER YENİDEN BAŞKAN...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Kadın Kolları Kongresinde mevcut Başkan Güllü Tuncer yeniden seçilerek güven tazeledi. 

TUNCER YENİDEN BAŞKAN...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Kadın Kolları Kongresinde mevcut Başkan Güllü Tuncer yeniden seçilerek güven tazeledi. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
24 Ocak 2018 Çarşamba 17:29
TUNCER YENİDEN BAŞKAN...

Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen kongrede konuşan Başkan Tuncer, kadınların siyasette yer almasının ülkenin geleceği için büyük önem taşıdığını söyledi. Kongreye katılanlara teşekkür eden Tuncer, daha çok çalışarak partiye daha iyi hizmetler vereceklerini belirtti.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ise, gazeteci Uğur Mumcu’nun ölümünün 25. yılını geride bıraktıklarını anımsatarak merhum Mumcu’ya Allah’tan rahmet diledi. Malatya’da Kadın Kolları ile birlikte uyum içerisinde çalıştıklarını aktaran Kiraz, Tuncer ve ekibine başarılar diledi.

Daha sonra söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise, yeniden Başkanlığa seçilen Güllü Tuncer’i tebrik etti.
Kongreye CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İl Başkanı Enver Kiraz, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğluları ve partililer katıldı. busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 24.01.2018 17:34
Anahtar Kelimeler:
Busabahmalatya.comMalatyaGüllü TunçerCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Kadın Kolları Kongresi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HERKES ADAY OLABİLİR!
HERKES ADAY OLABİLİR!
MUHTARLARI UNUTMADI
MUHTARLARI UNUTMADI
AĞBABA'DAN KİRAZ'A "HAYIRLI OLSUN" ZİYARETİ
AĞBABA'DAN KİRAZ'A "HAYIRLI OLSUN" ZİYARETİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim