TUNCER YENİDEN BAŞKAN...

Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen kongrede konuşan Başkan Tuncer, kadınların siyasette yer almasının ülkenin geleceği için büyük önem taşıdığını söyledi. Kongreye katılanlara teşekkür eden Tuncer, daha çok çalışarak partiye daha iyi hizmetler vereceklerini belirtti.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ise, gazeteci Uğur Mumcu’nun ölümünün 25. yılını geride bıraktıklarını anımsatarak merhum Mumcu’ya Allah’tan rahmet diledi. Malatya’da Kadın Kolları ile birlikte uyum içerisinde çalıştıklarını aktaran Kiraz, Tuncer ve ekibine başarılar diledi.

Daha sonra söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise, yeniden Başkanlığa seçilen Güllü Tuncer’i tebrik etti.

Kongreye CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İl Başkanı Enver Kiraz, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğluları ve partililer katıldı. busabahmalatya.com