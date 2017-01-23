Tuncer yaptığı yazılı açıklamada, “Başkanlık çıkmazına giden yolda, gözünü hiçbir şeyden sakınmayan biatçi anlayışın, farklı düşünene karşı her türlü şiddeti uygulamayı da göze aldığını, Meclis görüşmeleri sırasında, günlerdir üzüntüyle, kaygıyla izlemekteyiz. Ne yazık ki 19 Ocak Perşembe günü, Meclis görüşmeleri esnasında, iktidara mensup bir kadın milletvekili, bu konuda partisinin erkek milletvekillerinden geri kalmadığını göstermiştir. Buradan sesleniyoruz: anayasa değişiklik paketini destekleyen kadın milletvekilleri, bu uğurda kadına şiddet uygulayacak kadar gözü dönmüş kadın vekil, bu şiddete sesini çıkarmayan kadın vekiller, ‘kadınlık bilincinden’ nasıl bu kadar uzak düştünüz?” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:



“ANLAMAKTA ZORLANIYORUZ”

“Hele hele kendi çocuklarınızın, torunlarınızın geleceğine neden böyle şuursuzca kıymaktasınız? Ne uğruna? Bizler anlamakta zorlanıyoruz. Çünkü akla ve vicdana vurmak mümkün değil, sizler ki çağdaşlaşmanın ve yurttaş olmanın en üst kazanımı olan temsil yetkisini cumhuriyetle elde etmiş, milli egemenliğin en üst çatısı olan Mecliste milletvekili olma hakkını elde etmişsiniz. Unutmayın, sadece kadın vekilleri değil, Meclis çatısı altında bir kez daha demokrasiyi darp ettiniz. Sizleri izleyen milyonlarca insanın yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne olan inancını, umudunu zedelediniz. Hangi siyasi partiden olursa olsun, kadınların ortak paydası barış olmalı, sevgi olmalı, hoşgörü olmalıdır.”

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