Vali Toprak tarafından kabul edilen Tuğgeneral Sayat, kendisini kabulünden dolayı Vali Toprak’a teşekkür etti. Vali Toprak da Tuğg. Sayat’a ziyareti için teşekkür etti.

İSTİŞAREDE BULUNULDU

Öte yandan Malatya Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Mustafa Toprak’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Diri ve Malatya Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Remzi Yaşar da yer aldı. Toplantıda Malatya Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi tevsi 1.etap alanında daha önce arsa tahsis edilmiş ancak halen yatırımı başlamayan firmalarla tek tek karşılıklı istişarede bulunuldu.

PROGRAM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK

Altyapısı hazır hale getirilmiş bahse konu bu parsellerde yatırımcıların yatırımlarına en kısa süre içerisinde başlamaları konusunda görüş bildirilerek firmaların proje ve yatırım dosyaları ile birlikte yatırım programlarını en kısa süre içerisinde tamamlayacaklarına dair taahhütlerini teslim etmeleri istendi. Verilen süre içerisinde istenilen yatırım dosyalarını teslim etmeyen ve taahhütlerini yerine getirmeyen yatırımcıların tahsislerinin karşılıksız olarak feshedilmesine karar verilirken bu parsellerin hükümetin açıklamış olduğu Cazibe Merkezi Programı kapsamında değerlendirilmesine karar verildi.

PARSELLERİN KAZANDIRILMASI SAĞLANACAK

Toplantı sonunda yaptığı açıklamada Vali Toprak, “Bugün toplantıda alınan kararlar doğrultusunda hem mevcut yatırımcıları yatırıma hızlı bir şekilde teşvik etmenin yolu açılmış olacak hem de cazibe merkezi programı kapsamında ihtiyaç duyulan parsellerin kazandırılması sağlanacaktır. Bununla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Hükümetimizin açıklamış olduğu ekonomik seferberlik programına katkıda bulunulurken Malatya ilimizin hak etmiş olduğu nihai hedeflere ulaşılması da sağlanmış olacaktır” dedi.

HABER MERKEZİ