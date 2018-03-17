TÜFENKCİ, ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI

Bakan Tüfenkci burada yaptığı konuşmada, tüketicilerin sağlık ve güvenliğiyle ekonomik çıkarlarının korunması noktasında etkin, hızlı ve insan odaklı hizmet sunmaya çalıştıklarını belirtti. Elektronik ticaret sektörünün kısa sürede gelişim gösterdiğine işaret eden Tüfenkci, mevcut ve oluşması muhtemel sorunlara karşı tüketicileri korumak amacıyla tedbirler aldıklarını bildirdi.



DENETİMLERİ ARTIRDIK

Tüketiciler açısından çok geniş yelpazede kullanım alanı olan ürünlerle ilgili piyasa gözetim ve denetimi yaptıklarına dikkati çeken Tüfenkci, "Geçtiğimiz yıl denetimleri artırdık ve piramit yapıların da üzerine gittik. Piyasa gözetimi ve denetimi alanında çalışmalarını sürdürdüğümüz Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ni bu yıl faaliyete geçirmek istiyoruz. Bu sistemle güvensiz ürünleri teşhir edeceğiz. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nin kamuya açık, sosyal medya ile entegre bir yapıya sahip olmasını planlıyoruz" diye konuştu.

Bakan Bülent Tüfenkci, geçen yıl tüketici hakem heyetlerine 590 bin 736 başvuru yapıldığını ve bunların 636 bin 906'sının sonuca bağlandığını, söz konusu kararların yüzde 77'sinin tüketici lehine çıktığını ifade etti. Tüketici bilincinin artırılmasını birincil hedef olarak belirlediklerinin altını çizen Tüfenkci, tüketicinin korunması alanında yaptıkları çalışmalarda yol gösterici olarak ödüle layık görülen tüketicilerle kişi ve kurumları tebrik etti.

Törenin sonunda “Bilinçli tüketici ödülü”, “yazılı basın tüketici ödülü”, “radyo-televizyon programı ödülü”, “tüketici memnuniyetini ilke edinen firma ödülü”, “bilimsel çalışma ödülü” ve “tüketici özel ödülü” dallarında ödüller verildi. (Bülten)busabahmalatya.com