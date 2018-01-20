TÜFENKCİ: "HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ"

Bakan Bülent Tüfenkci, Malatya’da Yeşilyurt Belediyesinin Temizlik Müdürlüğü İdari Binasının açılışına katıldı. Kiltepe Mahallesi'nde gerçekleşen açılış töreninde konuşan Bakan Tüfenkci, Türkiye’nin bütün engellemelere rağmen büyüdüğünü ve geliştiğini söyledi. 2016 yılında gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimi ve ekonomik terör saldırılarına rağmen Türkiye’nin 3,2 büyüme oranını yakaladığını belirten Tüfenkci, "2017’de gerçekten çok başarılı bir performans sergiledik. İnsanlarımızın daha iyi üretmesi için, yatırım ortamlarını iyileştirmek adına her bir ilimiz farklı bir yarış içerisinde" dedi.

Türkiye üzerinde oynanan oyunları ve yapılan operasyonları herkesin gördüğünü ifade eden Tüfenkci, "Hemen yanı başımızda terör örgütlerini devletleştirme çabalarını görüyorsunuz. Oluşturulan koridorla Türkiye’nin Orta Doğu ile gönül coğrafyası ile ilişkilerini kesme noktasında çabaları ve gayretleri görüyorsunuz. Türkiye’de darbe girişimi ile ülkeyi bölme operasyonlarını hep birlikte yaşadık. Gezi Parkı olayları ile Türkiye’nin ekonomisinin dibe vurma noktasında gayretleri hep birlikte yaşadık. Bugün ABD’nin desteği ile 30 bin kişilik sınır güvenliğini sağlama noktasında terör örgütlerini devletleştirme adımlarını hep birlikte yaşadık. Ama bununla birlikte gerçekten dünya 5’den büyüktür diyerek onurlu bir duruş sergileyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın duruşunu hep birlikte yaşadık. Geldiğimiz nokta itibari ile Kudüs’te atılan adımları ve terör örgütlerinden güvenlik güçleri oluşturma girişimini doğru ve dik duruşumuz ile nereye getirdiğimizi hepiniz gördünüz" ifadelerine yer verdi.



"Ekonominin üzerinde oyunlar oynanacağı bir yılı hep birlikte göreceğiz"



2019 yılında yapılacak seçimlere de değinen Bakan Tüfenkci, bu önemli süreçte Türkiye üzerinde oyunlarında artacağına dikkat çekerek, "2019’da bu operasyonların zirveye çıktığı, bütün bu operasyonların milletimizin kafasını karıştırma adına yapıldığını, ekonominin üzerinde oyunlar oynanacağı bir yılı hep birlikte göreceğiz. Ama inanınız bizler, sizler birlik ve beraberliği muhafaza ettiğimiz sürece, milli mutabakat çerçevesinde, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ülküsü çerçevesinde bu ülkeyi gerçekten hak ettiği noktaya getirme adına herkesin üzerine düşen vazifeleri yaptığı takdirde Allah’ın izniyle Türkiye’nin önü açık" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin 2023 hedefine adım adım ilerlediğini de dile getiren Tüfenkci, "Son virajı inşallah kaza yapmadan aşabilirsek, ki milletimizin desteği tamdır, milletimizin ferasetine güveniyoruz, Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz, hükümetimize güveniyoruz. İnşallah biz bu virajı aştığımızda Allah’ın izniyle Türkiye’yi kimse tutamaz" diye konuştu. Törende konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da Malatya’nın çok hızlı geliştiğine dikkat çekerek, "Büyük şehirle birlikte Doğusu, Batısı, her bölgemizde ciddi bir gelişme var. Biz göreve geldiğimiz ilk günden itibaren tek merkezi yapıdan çıkılması ve şehrin bir alt merkezinin oluşması adına çalışmalar yaptık" dedi.



Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da yeni binanın Yeşilyurtlulara hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Büyük şehre büyük ilçe sloganı ile yola çıktık ve büyüyen sevdamız Yeşilyurt diyerek de taçlandırdık hedefimizi. Yeşilyurt’umuz Malatya’nın büyüyen ve gelişen yüzü. İlçemizin yıllık ortalama nüfus artışı 12 bin ile 15 bin arasında" diye konuştu.Konuşmaların ardından Temizlik Müdürlüğü İdari Binasının açılışı protokol tarafından gerçekleştirildi.

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