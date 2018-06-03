Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 28°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
99171
ALTIN
193.398
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.1943
EURO
5.3613

Tüfenkci'den İnce'ye Tepki geldi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel hakkındaki açıklamalarına ilişkin, “Sen ancak rüyanda görürsün iktidar olmayı, başkomutan olmayı. Onun için değil apoletlerini sökmeyi düğmesine bile el uzatamazsın çünkü o milletin bağrından çıkmış ordunun komutanı” dedi. 

Tüfenkci'den İnce'ye Tepki geldi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel hakkındaki açıklamalarına ilişkin, “Sen ancak rüyanda görürsün iktidar olmayı, başkomutan olmayı. Onun için değil apoletlerini sökmeyi düğmesine bile el uzatamazsın çünkü o milletin bağrından çıkmış ordunun komutanı” dedi. 

03 Haziran 2018 Pazar 14:28
Tüfenkci'den İnce'ye Tepki geldi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, seçim çalışmaları kapsamında Kale ilçesinde iftar programında parti üyeleriyle bir araya geldi. 
Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediyesince Kale ilçesindeki bir sosyal tesiste düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Ramazan'ın rahmet ve bereket ayı olduğunu belirterek programa katılanlara teşekkür etti. 
Yalan ve çamurla siyaset yaptığını zanneden bir muhalefetle karşı karşıya olduklarını ifade eden Bakan Tüfenkci, muhalefetin sabırlarını zorladığını söyledi. 
Tüfenkci, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin Elazığ’da yaptığı konuşmayı eleştirerek, “Muharrem İnce, Elazığ’a geldiğinde inci dökmeye başlamış. Biliyorsunuz 2. Ordu Komutanı Metin Paşa Afrin Operasyonunu yönetti. Ülkemizin sınırına terör koridoru oluşturmaya çalışanlara gerekli dersi vererek oradaki terör oluşumlarını bitirdi. Afrin’i başarıyla teröristlerden temizleyerek, özgürleştirdi. İki gün önce Cumhurbaşkanımızı esnafların iftarında misafir ettik. Orada Temel Paşa, Cumhurbaşkanını, Başkomutanını alkışladı diye İnce, apoletlerini sökecekmiş. Ey Muharrem İnce, Malatyalılar sana izin verirler mi? Müsaade ederler mi? Sen ancak rüyanda görürsün iktidar olmayı, başkomutan olmayı. Onun için değil apoletlerini sökmeyi düğmesine bile el uzatamazsın çünkü o milletin bağrından çıkmış ordunun komutanı. Başkomutana alkış tutmasından doğal bir şey yok. Dolayısıyla yalanların, iftiraların ve kirli siyasetinle ancak avucunu yalarsın. Senin liderin Kemal Kılıçdaroğlu’na yalan yakışıyordu, dün söylediğini bugün inkar etme noktasında ders aldığın belli. Bir başkomutana laf söylemek senin haddine de değil, haddin de değil” diye konuştu. 

Milletin 24 Haziran’da kimin başkomutan olacağına karar vereceğini dile getiren Tüfenkci, güçlü hükümet ve güçlü meclisin herkesin arzusu olduğunu sözlerine ekledi. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaBülent TüfenkciMuharrem İnceSeçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muharrem İnce Malatya'ya geliyor
Muharrem İnce Malatya'ya geliyor
“Oyunuzu helal edin”
“Oyunuzu helal edin”
Fendoğlu seçim çalışmalarına devam ediyor
Fendoğlu seçim çalışmalarına devam ediyor

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim