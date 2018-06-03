Tüfenkci'den İnce'ye Tepki geldi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, seçim çalışmaları kapsamında Kale ilçesinde iftar programında parti üyeleriyle bir araya geldi.

Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediyesince Kale ilçesindeki bir sosyal tesiste düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Ramazan'ın rahmet ve bereket ayı olduğunu belirterek programa katılanlara teşekkür etti.

Yalan ve çamurla siyaset yaptığını zanneden bir muhalefetle karşı karşıya olduklarını ifade eden Bakan Tüfenkci, muhalefetin sabırlarını zorladığını söyledi.

Tüfenkci, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin Elazığ’da yaptığı konuşmayı eleştirerek, “Muharrem İnce, Elazığ’a geldiğinde inci dökmeye başlamış. Biliyorsunuz 2. Ordu Komutanı Metin Paşa Afrin Operasyonunu yönetti. Ülkemizin sınırına terör koridoru oluşturmaya çalışanlara gerekli dersi vererek oradaki terör oluşumlarını bitirdi. Afrin’i başarıyla teröristlerden temizleyerek, özgürleştirdi. İki gün önce Cumhurbaşkanımızı esnafların iftarında misafir ettik. Orada Temel Paşa, Cumhurbaşkanını, Başkomutanını alkışladı diye İnce, apoletlerini sökecekmiş. Ey Muharrem İnce, Malatyalılar sana izin verirler mi? Müsaade ederler mi? Sen ancak rüyanda görürsün iktidar olmayı, başkomutan olmayı. Onun için değil apoletlerini sökmeyi düğmesine bile el uzatamazsın çünkü o milletin bağrından çıkmış ordunun komutanı. Başkomutana alkış tutmasından doğal bir şey yok. Dolayısıyla yalanların, iftiraların ve kirli siyasetinle ancak avucunu yalarsın. Senin liderin Kemal Kılıçdaroğlu’na yalan yakışıyordu, dün söylediğini bugün inkar etme noktasında ders aldığın belli. Bir başkomutana laf söylemek senin haddine de değil, haddin de değil” diye konuştu.

Milletin 24 Haziran’da kimin başkomutan olacağına karar vereceğini dile getiren Tüfenkci, güçlü hükümet ve güçlü meclisin herkesin arzusu olduğunu sözlerine ekledi.

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