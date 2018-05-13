Temayülden Çınar çıktı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Çakır’ın milletvekilliği aday adaylığı için istifa etmesinden sonra boşalan koltuğa Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat geldi. Yeşilyurt Belediye Başkanlığı koltuğuna ise Mehmet Çınar getiriliyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinde milletvekili aday adaylığı için istifası nedeniyle boşalan Büyükşehir Belediye Başkanlığına Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat getirildi. Hal böyle olunca, akıllara Başkan Polat’ın yerine geçecek olan ismin kim olacağı sorusu geldi.

İKİ BAŞKAN YARDIMCISI

Bu anlamda Yeşilyurt Belediye Başkanlığı koltuğu için Yeşilyurt Belediye Başkan yardımcıları Mehmet Çınar ve Mehmet Güner’in isimleri geçiyordu. İki ismin de AK Parti il teşkilatı ile beraber AK Parti Genel Merkezine çağrıldığı belirtilmişti.

BAŞKAN POLAT AÇIKLADI

Yeşilyurt Belediye Başkanı ise dün netlik kazandı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcımız Mehmet Çınar, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile Yeşilyurt Belediye Başkan adayı olarak belirlenmiştir. Yeşilyurt’umuz için hayırlı uğurlu olsun” ifadelerinde bulundu.

Yeşilyurt Belediye Meclisinin Olağanüstü Toplantısı 13 Mayıs 2018 tarihinde saat 14.00’te Yeşilyurt Belediye Hizmet Binasının toplantı salonunda yapılacak ve Çınar başkan seçilecek.

MEHMET ÇINAR KİMDİR?

1977 yılında Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da tamamladı. Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. 2004 yılında Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans yaptı. 2006 yılında Genç MÜSİAD Kurucu Başkanlık görevinde bulundu. 2009 yılında Malatya Belediyesi Meclis üyeliğine seçildi. Malatya Belediyesi Daimi Encümen ve İmar Komisyonu üyeliği yaptı. 2009-2014 Türkiye Belediyeler Birliği Meclis üyeliği yaptı. 2014 Yerel Seçimlerinde Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. Yeşilyurt Belediyesinde başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Malatya’da Çınarlar Beton’un Yönetim Kurulu Başkanı… Evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

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